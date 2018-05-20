"Тампа" - "Вашингтон": ошибка Орлова, передача Кучерова, гол Палата. Видео

Нападающий "Тампы" Ондржей Палат забросил шайбу в первом периоде пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона", сделав счет 2:0. Передача в этом эпизоде на счету Никиты Кучерова, который перехватил шайбу после ошибки защитника "Кэпиталз" Дмитрия Орлова.
Эта передача стала 10-й для Кучерова в Кубке Стэнли. Всего на его счету 17 очков.
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spetrov
...Причем ведут не только по счету. По игре иницуиатива очевидно на их стороне.
03:42
spetrov
gibson, все-таки уверено ведут. Да и думаю, что здесь скорее самого WSH усилия.
03:41
unLost14
Шипа, это всё ты виноват. За что ты нас предал? Ты ж тоже за Ови и Вашик всегда топил!
03:40
unLost14
Вася бесит...
03:39
gibson
Кстати, сейчас характер игры стал меняться. Тампа напрасно позволяет Вашингтону вернуться в игру.
03:38
Антон Шипулин гений биатлона
Пионер, уже вечер или только вечереет? Маякни!))
03:32
unLost14
5 бросков...Тампа не отпустит игру и вероятно, серию.
03:32
spetrov
Да уж. Серия пошла в одни ворота. Расстерянность в стане Caps сменила уверенность.
03:29
unLost14
Кэпс мертвы, Саня забивает не туда.
03:27
spetrov
Судейских ошибок в обе стороны в этой серии полно. --- Это другой разговор.
03:27
spetrov
gibson, посмотри повнимательнее. Там очевидное.
03:26
unLost14
Судейских ошибок в обе стороны в этой серии полно. Никто в упор не мешал Ови попадать в 4 игре. Да вообще, забросить 2-3 банки лишние. Наивно полагать, что на таком уровне все игры будут так куражно Вашику удаваться. Результат нужен.
03:24
gibson
Его же отвозили в первом периоде как последнее дно.
03:24
gibson
unLost14, дело даже в в шкуре Тампы, а в том, что Вашингон вообще не знает и не понимает что делать против ТАКОЙ Тампы:-)
03:23
unLost14
Если откровенно, то по этой серии данный эпизод не такое уж нарушение. Хотя я за Кэпс. Тем не менее, теперь Вашингтон в шкуре Тампы первых игр. Только 4 броска. И по голевым моментам 11-1. Смотрим дальше.
03:20
gibson
Не увидел никакого нарушения.
03:17
spetrov
...Аж обе ноги прихватил.
03:11
spetrov
100% подсечка со стороны игрока TBL.
03:09
Jean4
Какая ошибка? Вы хоть эпизод посмотрите, чистая подножка Орлову, даже заокеанские комментаторы на этом внимание заострили, судьи не заметили нарушение.
03:06