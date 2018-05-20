"Тампа" - "Вашингтон": ошибка Орлова, передача Кучерова, гол Палата. Видео

Нападающий "Тампы" Ондржей Палат забросил шайбу в первом периоде пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона", сделав счет 2:0. Передача в этом эпизоде на счету Никиты Кучерова, который перехватил шайбу после ошибки защитника "Кэпиталз" Дмитрия Орлова.

Эта передача стала 10-й для Кучерова в Кубке Стэнли. Всего на его счету 17 очков.