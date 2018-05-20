02:45 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" - "Вашингтон": ошибка Орлова, передача Кучерова, гол Палата. Видео

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Нападающий "Тампы" Ондржей Палат забросил шайбу в первом периоде пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона", сделав счет 2:0. Передача в этом эпизоде на счету Никиты Кучерова, который перехватил шайбу после ошибки защитника "Кэпиталз" Дмитрия Орлова.

Эта передача стала 10-й для Кучерова в Кубке Стэнли. Всего на его счету 17 очков.

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КОММЕНТАРИИ (19)
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spetrov

...Причем ведут не только по счету. По игре иницуиатива очевидно на их стороне.

03:42

spetrov

gibson, все-таки уверено ведут. Да и думаю, что здесь скорее самого WSH усилия.

03:41

unLost14

Шипа, это всё ты виноват. За что ты нас предал? Ты ж тоже за Ови и Вашик всегда топил!

03:40

unLost14

Вася бесит...

03:39

gibson

Кстати, сейчас характер игры стал меняться. Тампа напрасно позволяет Вашингтону вернуться в игру.

03:38

Антон Шипулин гений биатлона

Пионер, уже вечер или только вечереет? Маякни!))

03:32

unLost14

5 бросков...Тампа не отпустит игру и вероятно, серию.

03:32

spetrov

Да уж. Серия пошла в одни ворота. Расстерянность в стане Caps сменила уверенность.

03:29

unLost14

Кэпс мертвы, Саня забивает не туда.

03:27

spetrov

Судейских ошибок в обе стороны в этой серии полно. --- Это другой разговор.

03:27

spetrov

gibson, посмотри повнимательнее. Там очевидное.

03:26

unLost14

Судейских ошибок в обе стороны в этой серии полно. Никто в упор не мешал Ови попадать в 4 игре. Да вообще, забросить 2-3 банки лишние. Наивно полагать, что на таком уровне все игры будут так куражно Вашику удаваться. Результат нужен.

03:24

gibson

Его же отвозили в первом периоде как последнее дно.

03:24

gibson

unLost14, дело даже в в шкуре Тампы, а в том, что Вашингон вообще не знает и не понимает что делать против ТАКОЙ Тампы:-)

03:23

unLost14

Если откровенно, то по этой серии данный эпизод не такое уж нарушение. Хотя я за Кэпс. Тем не менее, теперь Вашингтон в шкуре Тампы первых игр. Только 4 броска. И по голевым моментам 11-1. Смотрим дальше.

03:20

gibson

Не увидел никакого нарушения.

03:17

spetrov

...Аж обе ноги прихватил.

03:11

spetrov

100% подсечка со стороны игрока TBL.

03:09

Jean4

Какая ошибка? Вы хоть эпизод посмотрите, чистая подножка Орлову, даже заокеанские комментаторы на этом внимание заострили, судьи не заметили нарушение.

03:06

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