02:45 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" - "Вашингтон": ошибка арбитра, передача Кучерова, гол Палата. Видео

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Нападающий "Тампы" Ондржей Палат забросил шайбу в первом периоде пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона", сделав счет 2:0. Передача в этом эпизоде на счету Никиты Кучерова. Атака началась с ошибки арбитра, который не увидел подножку Стивена Стэмкоса на защитнике "Кэпиталз" Дмитрие Орлове.

Эта передача стала 10-й для Кучерова в Кубке Стэнли. Всего на его счету 17 очков.

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КОММЕНТАРИИ (48)
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spetrov

Ну что, с победой gibson'а и Ко. По игре уверенно. За счет чего WSH сможет вернуться, не ясно.

04:55

spetrov

Не поздновато ли, Сань?

04:50

spetrov

Но Тампа молодцы. Тут уж ничего не скажешь.

04:45

maks55555

spetrov---Это то, о чем я писал, что если с 0-2 дадут 3-2 для Тампы, то если те не полные неудачники, то уже не отпустят серию.

04:44

spetrov

Посмотрим. Следующая игра дома. Может, хоть стены родные помогут.

04:43

maks55555

Вот и все для Вашингтона?

04:41

spetrov

Карлсон хорошо на противоходе бросал. Не попал.

04:39

unLost14

Просто нужно попасть в эти огромные ворота...

04:38

spetrov

Из WSH как будто воздух выпустили. Такое впечатление, что уже и сами не верять, что смогут забросить.

04:38

unLost14

Саня как обычно косит, когда нужно забивать! Надеюсь, Граф это отметит и пожурит его.

04:37

unLost14

То хоть играли, теперь вообще ничего не получается. И счёт уже далеко не 2-0 в серии. Не взяли, когда было реально, теперь на ватных ногах под ударом вылета будут выходить на площадку в 6 игре.

04:35

Антон Шипулин гений биатлона

Ну хоть Джонсона сломайте. Он маленький

04:32

spetrov

unLost14 (04:28), вот и я о том же.

04:30

spetrov

Пока даже не понятно, за счет чего WSH может вернуться. Если только дурки какие-нибудь не залетят.

04:29

unLost14

У Ови провал в последних 3 играх. 32 попытки броска - 0 голов. Не хватает как раз голов от него. Вот сейчас нужны.

04:28

unLost14

Упёртый русский Кузя, конечно, красавец! Точкина возит за счёт катания очень прилично...__________Всё это красиво и чудеcно. Но и тройку нашего кэпа прилично извозили на минуса.

04:17

Антон Шипулин гений биатлона

Васёк, пусти разок

04:14

spetrov

Очень смешная шутка. :)

04:10

Антон Шипулин гений биатлона

spetrov Саньке пора забивать. Но забивать надо здесь и сейчас ============================================================================== Сейчас? Что? Гвоздь в гостевой раздевалке в перерыве?

04:09

spetrov

...Один Кузнецов без поддержки серию вряд ли вытянет. :)

04:08

unLost14

Пионера, бандита забанили по ходу дела. Хотя, тоже еле сдержался. Пионер, если читаешь, возвращайся скорее. Мож ещё повоюем нимношк. Если шайбу заведём в ворота.

04:08

spetrov

Саньке пора забивать. Заслуги, уровень, предыдущие серии - это все хорошо. Но забивать надо здесь и сейчас, иначе ничего хорошего не будет.

04:06

Упёртый русский

Кузя, конечно, красавец! Точкина возит за счёт катания очень прилично...

04:05

Антон Шипулин гений биатлона

unLost14 Вася бесит... ================================ Согласен. Приедет в сборную - кучу бабочек пускать будет стопудово! А здесь стоит, пучеглаз!

03:53

maxcds

тут непонятно на повторе.

03:52

spetrov

gibson, ага.

03:49

Упёртый русский

Да уж... Чекинг лайн Тампы везёт пока первое звено вашиков...

03:48

gibson

Да, сейчас Тампа скорее ближе к 4 голу (который этот матч закончит), чем Вашингтон ко второму.

03:47

Антон Шипулин гений биатлона

unLost14 Так а че, они ж сольют в финале. Пусть лучше Тампа выиграет и Кубок возьмет, Кучеров на Коня претендовать будет. Хотя если Вегас в финал выйдет - то и вашики могут взять. Я думал, Виннипег всех порвет, а оказался Виннипег дутый. Розыгрыш среди лузеров в этом году

03:47

spetrov

...Причем ведут не только по счету. По игре иницуиатива очевидно на их стороне.

03:42

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