"Тампа" - "Вашингтон": ошибка арбитра, передача Кучерова, гол Палата. Видео

Нападающий "Тампы" Ондржей Палат забросил шайбу в первом периоде пятого матча финала "Востока" против "Вашингтона", сделав счет 2:0. Передача в этом эпизоде на счету Никиты Кучерова. Атака началась с ошибки арбитра, который не увидел подножку Стивена Стэмкоса на защитнике "Кэпиталз" Дмитрие Орлове.
Эта передача стала 10-й для Кучерова в Кубке Стэнли. Всего на его счету 17 очков.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Стивен Стэмкос
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Ондржей Палат (хоккей)
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spetrov
Ну что, с победой gibson'а и Ко. По игре уверенно. За счет чего WSH сможет вернуться, не ясно.
04:55
spetrov
Не поздновато ли, Сань?
04:50
spetrov
Но Тампа молодцы. Тут уж ничего не скажешь.
04:45
maks55555
spetrov---Это то, о чем я писал, что если с 0-2 дадут 3-2 для Тампы, то если те не полные неудачники, то уже не отпустят серию.
04:44
spetrov
Посмотрим. Следующая игра дома. Может, хоть стены родные помогут.
04:43
maks55555
Вот и все для Вашингтона?
04:41
spetrov
Карлсон хорошо на противоходе бросал. Не попал.
04:39
unLost14
Просто нужно попасть в эти огромные ворота...
04:38
spetrov
Из WSH как будто воздух выпустили. Такое впечатление, что уже и сами не верять, что смогут забросить.
04:38
unLost14
Саня как обычно косит, когда нужно забивать! Надеюсь, Граф это отметит и пожурит его.
04:37
unLost14
То хоть играли, теперь вообще ничего не получается. И счёт уже далеко не 2-0 в серии. Не взяли, когда было реально, теперь на ватных ногах под ударом вылета будут выходить на площадку в 6 игре.
04:35
Антон Шипулин гений биатлона
Ну хоть Джонсона сломайте. Он маленький
04:32
spetrov
unLost14 (04:28), вот и я о том же.
04:30
spetrov
Пока даже не понятно, за счет чего WSH может вернуться. Если только дурки какие-нибудь не залетят.
04:29
unLost14
У Ови провал в последних 3 играх. 32 попытки броска - 0 голов. Не хватает как раз голов от него. Вот сейчас нужны.
04:28
unLost14
Упёртый русский Кузя, конечно, красавец! Точкина возит за счёт катания очень прилично...__________Всё это красиво и чудеcно. Но и тройку нашего кэпа прилично извозили на минуса.
04:17
Антон Шипулин гений биатлона
Васёк, пусти разок
04:14
spetrov
Очень смешная шутка. :)
04:10
Антон Шипулин гений биатлона
spetrov Саньке пора забивать. Но забивать надо здесь и сейчас ============================================================================== Сейчас? Что? Гвоздь в гостевой раздевалке в перерыве?
04:09
spetrov
...Один Кузнецов без поддержки серию вряд ли вытянет. :)
04:08
unLost14
Пионера, бандита забанили по ходу дела. Хотя, тоже еле сдержался. Пионер, если читаешь, возвращайся скорее. Мож ещё повоюем нимношк. Если шайбу заведём в ворота.
04:08
spetrov
Саньке пора забивать. Заслуги, уровень, предыдущие серии - это все хорошо. Но забивать надо здесь и сейчас, иначе ничего хорошего не будет.
04:06
Упёртый русский
Кузя, конечно, красавец! Точкина возит за счёт катания очень прилично...
04:05
Антон Шипулин гений биатлона
unLost14 Вася бесит... ================================ Согласен. Приедет в сборную - кучу бабочек пускать будет стопудово! А здесь стоит, пучеглаз!
03:53
maxcds
тут непонятно на повторе.
03:52
spetrov
gibson, ага.
03:49
Упёртый русский
Да уж... Чекинг лайн Тампы везёт пока первое звено вашиков...
03:48
gibson
Да, сейчас Тампа скорее ближе к 4 голу (который этот матч закончит), чем Вашингтон ко второму.
03:47
Антон Шипулин гений биатлона
unLost14 Так а че, они ж сольют в финале. Пусть лучше Тампа выиграет и Кубок возьмет, Кучеров на Коня претендовать будет. Хотя если Вегас в финал выйдет - то и вашики могут взять. Я думал, Виннипег всех порвет, а оказался Виннипег дутый. Розыгрыш среди лузеров в этом году
03:47
spetrov
...Причем ведут не только по счету. По игре иницуиатива очевидно на их стороне.
03:42