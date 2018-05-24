"Тампа" - "Вашингтон": Кузнецов набрал очки в 10-м матче плей-офф подряд и установил клубный рекорд

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов набрал очки в 10-й подряд игре плей-офф. Он помог отличиться Александру Овечкину в седьмом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ против "Тампа-Бэй" (2:0).

Таким образом, Кузнецов установил клубный рекорд. Предыдущее достижение - 9 матчей - принадлежал Никласу Бэкстрему (очки в девяти матчах подряд в 2009 году).