03:20 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" - "Вашингтон": гости открыли счет на 28-й секунде, Кузнецов сделал передачу. Видео

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Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон забросил шайбу на 28-й секунде второго матча финала "Востока" против "Тампы". Очко на свой счет в этом эпизоде записал форвард Евгений Кузнецов.

Уилсон забросил 3-ю шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Кузнецов набрал 17-е (7+10) очко.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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$n10nep$

Тупорылый Тротц, ну не выпускай ты Бигла вначале большинства, его возят как школьника.

03:46

$n10nep$

Судьи включились. Ладно еще на Хедмане удаление, да и то сомнительное. Куда он тянулся вытянутой рукой за шайбой? Далековато она была это не волейбол. Ну а удаление Уилсона вообще очень сомнительное. Не его вина, что его придерживали клюшкой и он въехал во вратаря. Там возможно и у Тампы было удаление. В равных Тампа средненько.

03:45

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