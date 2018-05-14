"Тампа" - "Вашингтон": гости открыли счет на 28-й секунде, Кузнецов сделал передачу. Видео

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон забросил шайбу на 28-й секунде второго матча финала "Востока" против "Тампы". Очко на свой счет в этом эпизоде записал форвард Евгений Кузнецов.
Уилсон забросил 3-ю шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Кузнецов набрал 17-е (7+10) очко.
WHIP TIP JUST 28 SECONDS IN! #ALLCAPS pic.twitter.com/pNVPWDHITR– Washington Capitals (@Capitals) 14 мая 2018 г.
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Тупорылый Тротц, ну не выпускай ты Бигла вначале большинства, его возят как школьника.
03:46
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Судьи включились. Ладно еще на Хедмане удаление, да и то сомнительное. Куда он тянулся вытянутой рукой за шайбой? Далековато она была это не волейбол. Ну а удаление Уилсона вообще очень сомнительное. Не его вина, что его придерживали клюшкой и он въехал во вратаря. Там возможно и у Тампы было удаление. В равных Тампа средненько.
03:45