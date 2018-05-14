"Тампа" - "Вашингтон": гости открыли счет на 28-й секунде, Кузнецов сделал передачу. Видео

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон забросил шайбу на 28-й секунде второго матча финала "Востока" против "Тампы". Очко на свой счет в этом эпизоде записал форвард Евгений Кузнецов.

Уилсон забросил 3-ю шайбу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Кузнецов набрал 17-е (7+10) очко.