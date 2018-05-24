"Тампа" - "Вашингтон": Бураковски обокрал Джирарди и удвоил преимущество "Кэпиталз". Видео

Нападающий "Вашингтона" Андре Бураковски сделал счет 2:0 в пользу своей команды в седьмом матче финала "Востока" против "Тампы". Форвард воспользовался ошибкой защитника "Лайтнинг" Даниэля Джирарди и забросил в ворота Андрея Василевского.

Первый гол был забит нападающим Александром Овечкиным с передачи Евгения Кузнецова.