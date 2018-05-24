"Тампа" - "Вашингтон": Бураковски обокрал Джирарди и удвоил преимущество "Кэпиталз". Видео

Нападающий "Вашингтона" Андре Бураковски сделал счет 2:0 в пользу своей команды в седьмом матче финала "Востока" против "Тампы". Форвард воспользовался ошибкой защитника "Лайтнинг" Даниэля Джирарди и забросил в ворота Андрея Василевского.
Первый гол был забит нападающим Александром Овечкиным с передачи Евгения Кузнецова.
BURKIE WITH THE STRIP AND SNIPE! #ALLCAPS pic.twitter.com/9pPvRg49q4– Washington Capitals (@Capitals) 24 мая 2018 г.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Андре Бураковски
- Дэн Джирарди
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