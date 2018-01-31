"Тампа" уступила "Виннипегу", Василевский на лед не вышел

"Тампа-Бэй" потерпела поражение от "Виннипега" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 1:3. Форварды "Лайтнинг" Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 17 минут 20 секунд и 15 минут 46 секунд соответственно. Защитник Михаил Сергачев отыграл 20 минут 25 секунд. Голкипер Андрей Василевский на лед не вышел.

"Виннипег" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Пека – 1 (Пойнт, Дотчин), 19:31 – 0:1. Лайне – 23 (бол., Уилер, Бафлин), 23:30 – 1:1. Коннор – 16 (Уилер, Майерс), 28:35 – 2:1. Литтл – 11 (Перро, Элерс), 54:35 – 3:1.

Вратари: Хатчинсон – Доминге (58:01).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 37 (10+15+12) – 24 (9+6+9).

Наши: – – Наместников (15:46/0/-1), Кучеров (17:20/1/0), Сергачев (20:25/0/-1).

Виннипег. Bell MTS Place.