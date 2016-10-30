"Тампа" уступила "Нью-Джерси", Василевский отразил 20 бросков

"Нью-Джерси" переиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй" со счетом 3:1. Ворота "Лайтнинг" защищал Андрей Василевский. На счете российского голкипера в этой встрече 20 отраженных бросков из 23.

В параллельной игре "Бостон" взял верх над "Детройтом" – 1:0.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Тампа-Бэй" – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Хенрик - 2 (Северсон, Каммаллери), 3:57 - 1:0. Северсон - 1 (Хенрик, Грин), 13:13 - 2:0. Смит-Пелли - 1 (Лаппин, Квинси), 25:22 - 3:0. Джонсон - 2 (Пойнт), 41:59 - 3:1.

Вратари: Шнайдер - ВАСИЛЕВСКИЙ (56:49).

Штраф: 13 - 7.

Броски: 23 (8+12+3) - 33 (12+11+10).

Наши: Калинин (13:03/1/0) – Наместников (15:09/2/-1), Нестеров (18:36/2/0).

Нью-Джерси. Prudential Center.

"Детройт" – "Бостон" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Шаллер - 1 (Мур), 37:11 - 0:1.

Вратари: Ховард (58:32) - Раск.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 24 (7+8+9) - 36 (7+18+11).

Наши: Марченко (18:08/1/0) – -

Детройт. Joe Louis Arena.