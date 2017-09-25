"Тампа" уступила "Флориде", несмотря на дубль Волкова

"Флорида" взяла верх над "Тампа-Бэй" в предсезонном матче НХЛ.

В составе "Лайнтинг" дубль оформил россиянин Александр Волков, который за 15 с половиной минут на льду сделал четыре броска по воротам соперника. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев за 23 минуты и 46 секунд, проведенных на льду, сделал 1 силовой прием и 1 бросок по воротам при показателе полезности "-1". Голкипер Андрей Василевский был в заявке на игру, но на лед не вышел.

Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов отыграл 16 минут, сделал 3 броска по воротам и забил один гол. Его одноклубник и соотечественник Максим Мамин отыграл 8 минут и сделал 1 бросок по воротам при показателе полезности "-1".

НХЛ

Предсезонные матчи

"Тампа-Бэй" - "Флорида" - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Макгини (Маккошен, Бьюгстад), 5:39 (0:1). Волков (Пека, Киллорн), 34:30 (1:1). Дадонов (Юберло, Барков), 35:02 (1:2). Врбата (Гаврилюк, Мальгин), 44:34 (1:3, бол). Волков (Киллори, Пека), 52:44 (2:3). Юбердо, 58:55 (2:4, п.в.).