"Тампа" сократила отставание в серии с "Вашингтоном"

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Тампа-Бэй" в 3-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".

В составе победителей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, а у проигравших одну шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов​.

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

3-й матч

"Вашингтон" – "Тампа-Бэй" – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Голы: Стэмкос - 6 (бол., Хедман, Пойнт), 13:53 - 0:1. КУЧЕРОВ - 7 (бол., Хедман, Стэмкос), 21:50 - 0:2. Хедман - 1 (КУЧЕРОВ, Палат), 23:37 - 0:3. Коннолли - 4 (Стивенсон, Нисканен), 30:31 - 1:3. Пойнт - 6 (Джонсон, Коберн), 36:03 - 1:4. КУЗНЕЦОВ - 9 (Оши, Эллер), 56:58 - 2:4.

Вратари: Холтби (56:41 - 56:58, 57:13) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 38 (14+11+13) - 23 (10+8+5).

Наши: Кузнецов (24:52/12/1), Овечкин (25:36/9/0), Орлов (21:29/2/1) - Кучеров (16:20/6/0), Сергачев (10:03/0/1).

16 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 2-1.

Кучеров забросил "Вашингтону". Видео //

"Тампа" с передачи Кучерова забросила 3-ю шайбу "Вашингтону". Видео //

Василевский не пропустил после выхода "3 в 1". Видео //

Кузнецов забросил "Тампе". Видео