"Тампа" сократила отставание в серии с "Вашингтоном"

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Тампа-Бэй" в 3-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал 2-1 в пользу "Кэпиталз".
В составе победителей голом и голевой передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, а у проигравших одну шайбу забросил россиянин Евгений Кузнецов.
Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 36 из 38 бросков по своим воротам.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
3-й матч
"Вашингтон" – "Тампа-Бэй" – 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Голы: Стэмкос - 6 (бол., Хедман, Пойнт), 13:53 - 0:1. КУЧЕРОВ - 7 (бол., Хедман, Стэмкос), 21:50 - 0:2. Хедман - 1 (КУЧЕРОВ, Палат), 23:37 - 0:3. Коннолли - 4 (Стивенсон, Нисканен), 30:31 - 1:3. Пойнт - 6 (Джонсон, Коберн), 36:03 - 1:4. КУЗНЕЦОВ - 9 (Оши, Эллер), 56:58 - 2:4.
Вратари: Холтби (56:41 - 56:58, 57:13) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 38 (14+11+13) - 23 (10+8+5).
Наши: Кузнецов (24:52/12/1), Овечкин (25:36/9/0), Орлов (21:29/2/1) - Кучеров (16:20/6/0), Сергачев (10:03/0/1).
16 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 2-1.
Кучеров забросил "Вашингтону". Видео //
"Тампа" с передачи Кучерова забросила 3-ю шайбу "Вашингтону". Видео //
Василевский не пропустил после выхода "3 в 1". Видео //
Кузнецов забросил "Тампе". Видео
Дополнительная информация
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
Монте-Кристо (Мститель) .
Конечно, Уилсон в первом звене Вашингтона - это нонсенс, аномалия. И вызвано его присутствие там только тем, что состав Вашингтона крайне убог. И спасибо Тротцу, что он из этих лоскутков хоть что-то смог сшить. А также спасибо Кузнецову и Овечкину, что они по сути играют вдвоем за троих. Уилсон за весь плей-офф лишь несколько раз сыграл креативно. Отдал умные голевые передачи. Но это больше похоже было на случайность, чем на закономерность. На моей памяти только гол Овечкина с суперпередачи Уилсона в первом матче серии с Питтсбургом. А этого крайне мало. Бэкстрем, конечно, намного лучше и полезнее в звене с Овечкиным.
06:46
$n10nep$
spetrov $n10nep$, смысл делать перемены, если результат есть? Сейчас посмотрим, что будет в следующей игре. До этого вполне работало. 06:43 =========================== В ПО многие перемены делают и это приносит результат. Иначе соперник подстраивается и результат пропадает. Уилсон это точно не тот игрок, которого нельзя куда-то подвинуть, чтобы как-то удивить соперника.
06:46
spetrov
Сегодня вообще, наверное, не его день был. В сравнении с Василевским это еще более заметно было.
06:46
$n10nep$
На мой взгляд все проблемы Вашингтона начались с глупейшего удаления Холтби. Наверное такие движения клюшкой это на уровне инстинктов, иначе у меня нет объяснений. Ты регулярно вынимаешь в большинстве от Тампы и удаляешься. Ты, вратарь! Но ладно, Холтби заслужил своей игрой право на эту ошибку.
06:44
spetrov
$n10nep$, смысл делать перемены, если результат есть? Сейчас посмотрим, что будет в следующей игре. До этого вполне работало.
06:43
$n10nep$
unLost14 $n10nep$, понятное дело, что лучше бы иметь условного Маршанда вместо Уилсона, но уж как есть. Вообще, это ж давняя проблема у Кэпс, найти 3 игрока в первую тройку. Какие варианты только ни пробовали. И Йоханссон, и Брауэр, и Хендрикс и т д 06:34 =============================== Это да. Но в любом случае надо перемены делать. Они сбивают с толка)) Вон сегодня Купер против звена Кузнецова выставил 4-ю тройку и ничего, проканало))
06:37
$n10nep$
Весёлый© n10nep ___ А как ты объяснишь несоответствие счета игровому времени Кузи и АО? Они же вроде не мастера защиты. Тампа небось просто села после пары шайб и отдала лед. 06:34 ======================================= Что тут объяснять и зачем? Посмотри игру))
06:35
unLost14
$n10nep$, понятное дело, что лучше бы иметь условного Маршанда вместо Уилсона, но уж как есть. Вообще, это ж давняя проблема у Кэпс, найти 3 игрока в первую тройку. Какие варианты только ни пробовали. И Йоханссон, и Брауэр, и Хендрикс и т д
06:34
Весёлый©
n10nep ___ А как ты объяснишь несоответствие счета игровому времени Кузи и АО? Они же вроде не мастера защиты. Тампа небось просто села после пары шайб и отдала лед.
06:34
Монте-Кристо (Мститель) .
True Timati ..................... 1) Из этого следует, что одно из качеств веселого и бузовой к тебе точно относится. Может и оба сразу. 2) Твое мнение меня абсолютно не интересует.
06:33
$n10nep$
unLost14 $n10nep$, зря ты так по Уилсону. Это очень полезный игрок. 06:28 ======================= Полезный, не спорю ,но не для топ6 все-таки. Я что-то не помню от него ни одного паса на гол, что за серию с Питтсбургом, что сейчас. А игрок в первом звене, который не пасует на гол это ахтунг.
06:30
unLost14
$n10nep$, зря ты так по Уилсону. Это очень полезный игрок.
06:28
True Timati
Монте-Кристо (Мститель) . не заметил ни того ни другого. Он просто тебя тролльнул, а ты начал чего-то переживать
06:28
$n10nep$
Весёлый© n10nep ___ Последние две минуты, бро! И есть же статистика, посмотри, на нхл[дот]ком, сколько им игрового времени накидали про сравнению с остальными и тампонами. 06:21 ========================== Я имел в виду твой вопрос: а что есть у Вашингтона? У Вашингтона есть игра в равных составах. У Тампы что-то получается, если игроки Вашингтона ошибаются. Это не та Тампа, которая была вначале сезона.
06:26
Монте-Кристо (Мститель) .
Весёлый© ..................... Бузова и ты - синонимы. У вас обеих в головах тупость и гламур.
06:25
$n10nep$
Кузнецов сегодня действительно много бросал, причем из любых позиций и может даже большая часть бросков была неоправданна. Но разве можно Кузю упрекнуть в жадничании? Просто партнеры плохо открывались. Про Уилсона я уже говорил, а Ови скорости совсем не хватает. Когда саня начинает водиться с шайбой, все на грани потери. Очень велика вероятность обреза. Все попытки обыграть упираются в игрока и приводят к потенциально опасным атакам противника. Но лучше такой Овечкин, чем прошлогодний.
06:24
Весёлый©
n10nep ___ Ты, кстати, Атец Прогнозов, читал вчера комменты, что будет 1:1 (в смысле, что сравняют). Да и Кошак - лошак.
06:22
Весёлый©
n10nep ___ Последние две минуты, бро! И есть же статистика, посмотри, на нхл[дот]ком, сколько им игрового времени накидали про сравнению с остальными и тампонами.
06:21
$n10nep$
Весёлый© unLost14 ___ Ну да, ну да. Не всякий швед одинаково полезен - вон, наши игроки на ЧМ тоже, видимо, начитались Еронко и внезапно осознали, что Зиба и Фоппа - топы. 06:17 ================================== Учитывая состав шведов, думаю вообще смешно говорить о наших и ЧМ.
06:19
$n10nep$
mikha1 $n10nep$ Жалко не забили, когда Ови между ног назад отдавал. Красота была бы._____Лучше бы Саня сам бросал ================================ Возможно.
06:18
mikha1
$n10nep$ Жалко не забили, когда Ови между ног назад отдавал. Красота была бы._____Лучше бы Саня сам бросал
06:17
Весёлый©
unLost14 ___ Ну да, ну да. Не всякий швед одинаково полезен - вон, наши игроки на ЧМ тоже, видимо, начитались Еронко и внезапно осознали, что Зиба и Фоппа - топы.
06:17
$n10nep$
Весёлый© n10nep Все нормально. Смотрим дальше. Кроме ПП у Тампы ничего нет. ___ А что есть у Вашингтона? Согласен с redgy, не могут без Бэкса. У Овцы (успел на конец трансляции) было 18 попыток броска. Про Кузю ничего не сказали, но если учесть, что при этом у АО 9 бросков, а у Кузнецова - 12, Вши вообще двумя игроками решили уделать изину комплектацию. 06:09 ================================== Ты либо предвзят, либо игру не смотрел.
06:16
True Timati
Весёлый© -------- Меня терзают смутные сомнения (с). /// Монте-Кристо (Мститель) . Коварный и подлый план Тампы в действии. Вашингтон успокоен и усыплен. И расслабленного противника Тампа берет за пицунду и одевает на кукан. /// Ольга Бузова: "В последнее время мне больше нравится хоккей, особенно НХЛ" ------------- Плюсану, пожалуй
06:16
True Timati
gibson// Серия продолжается. Все, что нужно знать об этом матче // Блестящий обзор матча от Гибсона. Где-то в далекой Дании слышны всхлипы в подушку и трение лысины об одеяло
06:15
unLost14
В 4 игре нужно брать Тампу за пицунду!))))
06:14
spetrov
...Но и настроились, да, не без этого.
06:13
Весёлый©
Меня терзают смутные сомнения (с). /// Монте-Кристо (Мститель) . Коварный и подлый план Тампы в действии. Вашингтон успокоен и усыплен. И расслабленного противника Тампа берет за пицунду и одевает на кукан. /// Ольга Бузова: "В последнее время мне больше нравится хоккей, особенно НХЛ"
06:13
$n10nep$
Ну и при все уважении к Уилсону, не игрок это первой линии. Да что там говорить и второй тоже. Медленный и тупой (хоккейного интеллекта ноль). Может если выйдет Бэкс, попробовать его в первом звене на краю? ДСП уже пробовали не раз по сезону. Конноли тот же самый Уилсон почти. Чессон очень слабый. Бураковски пока совсем не торт. Я бы Стивенсон попробовал, но кто будет центрить третье, если Бекс не выйдет? Пусть он медлителен, но с головой дружит. И сзади укрепит игру первого звена.
06:13
spetrov
Сегодня у TBL как-то очень уж залетало. Начиная с хорошего попадания Stamkos'а и продолжая Кукеровым.
06:12