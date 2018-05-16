"Тампа" с передачи Кучерова забросила 3-ю шайбу "Вашингтону". Видео

"Тампа-Бэй" забросил третью шайбу в ворота "Вашингтона" в 3-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Гол на свой счет записал защитник Виктор Хедман. Ассистировал ему россиянин Никита Кучеров, у которого теперь 16 (7+9) очков в плей-офф.
.@86Kucherov ➡️ @heds77 🚨 3-0 @TBLightning pic.twitter.com/hWfnngCMMF– NHL GIFs (@NHLGIFs) 16 мая 2018 г.
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$n10nep$
Надо забивать!
05:18
redgy
сразу видно что топ-лайн вшей русская.. куча моментов, переигрывают постоянно моменты, бросок у кузнецова вообще смех.. поэтому он из любой позиции обычно ассистит.. короче тампу с возвращением в серию, 50 на 50 теперь имхо
05:03
$n10nep$
Я бы Стивенсона попробовал бы в первом звене. У чувака хоть голова работает. Уилсон тупой как баран.
04:56
Антон Шипулин гений биатлона
Колян, выздоравливай, я все прощу!
04:55
$n10nep$
Это все из-за тех двух придурков вояк, которые гимн поют. Особенно бесит тот, который перед тем как петь, в какую-то дуду дудит))
04:55
Антон Шипулин гений биатлона
Это конец...
04:55
Антон Шипулин гений биатлона
Надежды вшей накрываются медным тазом)) Вася стал тащить, звенья Тампы забегали, Овечкин занервничал, Кузя стал водиться бестолково. По ходу это все...
04:54
Антон Шипулин гений биатлона
Вася стал тащить
04:53
$n10nep$
Уилсон в первом звене это конечно ахтунг. Есть ли более слабый краек в НХЛ в первом звене. Я не могу припомнить...
04:53
$n10nep$
Ну сегодня и Вася очень неплох.
04:52
Антон Шипулин гений биатлона
Эллер матч провалил. Но судейки, конечно, тоже придумали удаления... (за задержку - цирк! за какое-то касание там еле-еле, таких 10 каждый период). Политпроект ГБ работает
04:52
$n10nep$
Если до 5-й минуты смогут один отыграть, то могут зацепиться.
04:51
Adios Amigos R...
Походу усё, финиш в этом матче...
04:51
Антон Шипулин гений биатлона
$n10nep$ У тебя есть еще возможость воспользоваться Гарантией Атца и бежать к букам. Но учти - после сегодняшней игры кэф уже меньше будет)
04:46
kargot
Четко развели голешник Рановато тампонов похоронили
04:45
Антон Шипулин гений биатлона
Узнаю старый добрый Вашингтон!))
04:45
$n10nep$
Да в принципе все неплохо пока. У Тампы большинство конечно адское.
04:45
Adios Amigos R...
Так и думал, что вашики на расслабоне выйдут на третью игру...
04:33