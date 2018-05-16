04:30 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" с передачи Кучерова забросила 3-ю шайбу "Вашингтону". Видео

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"Тампа-Бэй" забросил третью шайбу в ворота "Вашингтона" в 3-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Гол на свой счет записал защитник Виктор Хедман. Ассистировал ему россиянин Никита Кучеров, у которого теперь 16 (7+9) очков в плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (18)
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$n10nep$

Надо забивать!

05:18

redgy

сразу видно что топ-лайн вшей русская.. куча моментов, переигрывают постоянно моменты, бросок у кузнецова вообще смех.. поэтому он из любой позиции обычно ассистит.. короче тампу с возвращением в серию, 50 на 50 теперь имхо

05:03

$n10nep$

Я бы Стивенсона попробовал бы в первом звене. У чувака хоть голова работает. Уилсон тупой как баран.

04:56

Антон Шипулин гений биатлона

Колян, выздоравливай, я все прощу!

04:55

$n10nep$

Это все из-за тех двух придурков вояк, которые гимн поют. Особенно бесит тот, который перед тем как петь, в какую-то дуду дудит))

04:55

Антон Шипулин гений биатлона

Это конец...

04:55

Антон Шипулин гений биатлона

Надежды вшей накрываются медным тазом)) Вася стал тащить, звенья Тампы забегали, Овечкин занервничал, Кузя стал водиться бестолково. По ходу это все...

04:54

Антон Шипулин гений биатлона

Вася стал тащить

04:53

$n10nep$

Уилсон в первом звене это конечно ахтунг. Есть ли более слабый краек в НХЛ в первом звене. Я не могу припомнить...

04:53

$n10nep$

Ну сегодня и Вася очень неплох.

04:52

Антон Шипулин гений биатлона

Эллер матч провалил. Но судейки, конечно, тоже придумали удаления... (за задержку - цирк! за какое-то касание там еле-еле, таких 10 каждый период). Политпроект ГБ работает

04:52

$n10nep$

Если до 5-й минуты смогут один отыграть, то могут зацепиться.

04:51

Adios Amigos R...

Походу усё, финиш в этом матче...

04:51

Антон Шипулин гений биатлона

$n10nep$ У тебя есть еще возможость воспользоваться Гарантией Атца и бежать к букам. Но учти - после сегодняшней игры кэф уже меньше будет)

04:46

kargot

Четко развели голешник Рановато тампонов похоронили

04:45

Антон Шипулин гений биатлона

Узнаю старый добрый Вашингтон!))

04:45

$n10nep$

Да в принципе все неплохо пока. У Тампы большинство конечно адское.

04:45

Adios Amigos R...

Так и думал, что вашики на расслабоне выйдут на третью игру...

04:33

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