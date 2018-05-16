"Тампа" с передачи Кучерова забросила 3-ю шайбу "Вашингтону". Видео

"Тампа-Бэй" забросил третью шайбу в ворота "Вашингтона" в 3-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли. Гол на свой счет записал защитник Виктор Хедман. Ассистировал ему россиянин Никита Кучеров, у которого теперь 16 (7+9) очков в плей-офф.