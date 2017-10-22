"Тампа" разгромила "Питтсбург" - 7:1. У Кучерова - дубль, у Сергачева - два очка

"Тампа-Бэй" разгромила "Питтсбург" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, "Пингвины" прервали трехматчевую победную серию.
В составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Никита Кучеров, Владислав Наместников записал на свой счет две результативные передачи, а защитник Михаил Сергачев отметился двумя (1+1) очками. Капитан "Молний" Стивен Стэмкос забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и одержал 7-ю победу в сезоне.
В составе гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнтцель. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин за 17 минут игрового времени очков не набрал и заработал показатель полезности "-3".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Питтсбург" – 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне! Видео //
Стэмкос вновь забил с передач Наместникова и Кучерова. Видео //
Потрясающий сэйв Василевского в игре с "Питтсбургом"! Видео //
"Тампа" громит "Питтсбург" во втором периоде - 6:0. Кучеров оформляет дубль! //
Сергачев забросил третью шайбу в сезоне. Видео
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Питтсбург Пингвинз
- НХЛ
- Стивен Стэмкос
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Михаил Сергачев
- Джейк Гюнтцель
.BattleFish.
Очередная феерия у россиян, все красавцы Куч, Уася, Намес, Сергачев, мощно конечно раскатали пингвинятину! Не зря Ниеми сливали, ужасно деградировал, видимо фсио! ЗЫ Обязательно к просмотру проход и шикарная передача от Сергачева, вот так должен играть идеальный пакмувер!) ЗЫЫ Если Стемкос не сломается, а Уася будет стабилен, то у Болтов большие шансы в ПО!)
04:54