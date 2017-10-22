"Тампа" разгромила "Питтсбург" - 7:1. У Кучерова - дубль, у Сергачева - два очка

"Тампа-Бэй" разгромила "Питтсбург" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, "Пингвины" прервали трехматчевую победную серию.

В составе победителей 3 (2+1) очка набрал нападающий Никита Кучеров, Владислав Наместников записал на свой счет две результативные передачи, а защитник Михаил Сергачев отметился двумя (1+1) очками. Капитан "Молний" Стивен Стэмкос забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам и одержал 7-ю победу в сезоне.

В составе гостей единственную шайбу забросил Джейк Гюнтцель. Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин за 17 минут игрового времени очков не набрал и заработал показатель полезности "-3".

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Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Питтсбург" – 7:1 (3:0, 3:0, 1:1)

Кучеров забросил 9-ю шайбу в сезоне! Видео //

Стэмкос вновь забил с передач Наместникова и Кучерова. Видео //

Потрясающий сэйв Василевского в игре с "Питтсбургом"! Видео //

"Тампа" громит "Питтсбург" во втором периоде - 6:0. Кучеров оформляет дубль! //

Сергачев забросил третью шайбу в сезоне. Видео