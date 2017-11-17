"Тампа" разгромила "Даллас". У Кучерова три очка, у Сергачева - два

"Тампа-Бэй" на своем льду разгромила "Даллас" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" одержали пятую победу подряд, "Старз" проиграли в третьем матче кряду. "Тампа" уверенно лидирует в таблице "Востока", опережая ближайшего преследователя на 6 очков.

Отметим, что в этой встрече три (1+2) очка набрал нападающий "Тампы" Никита Кучеров. Два очка на счету защитника Михаила Сергачева, одной передачей отметился форвард Владислав Наместников. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам.

У "Далласа" без набранных очков ушел со льда Александр Радулов, за 20 минут игры он нанес один бросок по воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Даллас" – 6:1 (0:0, 3:1, 3:0)

Голы: Стэмкос - 9 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 20:47 - 1:0. Факса - 4, 23:34 - 1:1. СЕРГАЧЕВ - 5 (Киллорн, Джонсон), 24:51 - 2:1. Пойнт - 8 (мен.), 31:20 - 3:1. Стэмкос - 10 (КУЧЕРОВ, НАМЕСТНИКОВ), 43:57 - 4:1. Дотчин - 2 (СЕРГАЧЕВ, Стэмкос), 48:18 - 5:1. КУЧЕРОВ - 17 (Хедман, Стэмкос), 53:52 - 6:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Бишоп.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 28 (13+8+7) - 28 (6+15+7).

Наши: Кучеров (19:07/1/+3), Наместников (17:00/2/+2), Сергачев (14:16/3/+3) - Радулов (20:06/1/0).

17 ноября. Тампа. Amalie Arena.