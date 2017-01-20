"Тампа" проиграла "Сан-Хосе", у Василевского шесть поражений подряд

"Сан-Хосе" обыграл "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей голами отметились Райан Карпентер и Логан Кутюр. У "Тампы" единственную шайбу забросил Джонатан Друэн, а ассистировал ему нападающий Никита Кучеров. На счету россиянина 42 (17+24) очка в 39 встречах. Ворота "молний" защищал Андрей Василевский, который потерпел свое шесторе поражение подряд.

"Тампа" идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Сан-Хосе" – четвертый на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Тампа-Бэй" – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Карпентер – 2 (Мартин, Бернс), 25:01 – 1:0. Друэн – 14 (бол., Бойл, КУЧЕРОВ), 26:51 – 1:1. Кутюр – 15 (Лабанк, Донской), 40:22 – 2:1.

Вратари: Делл – ВАСИЛЕВСКИЙ (59:02).

Штраф: 8 – 4.

Броски: 24 (7+6+11) – 25 (12+8+5).

Наши: – – Кучеров (22:48/0/0), Наместников (13:11/0/0), Нестеров (22:28/2/-2).