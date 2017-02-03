"Тампа" проиграла "Оттаве", Василевский пропустил четыре шайбы

"Оттава" нанесла поражение "Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи стал форвард "Сенаторз" Марк Стоун, набравший 3 (2+1) очка. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей. В активе россиянина теперь 45 (19+26) очков в этом сезоне. Ворота хозяев защищал Андрей Василевский, который отразил 25 бросков из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Оттава" – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Джонсон - 16 (КУЧЕРОВ), 23:39 - 1:0. Стоун - 17 (Смит, Сиси), 26:33 - 1:1. Террис - 18 (бол., Хоффман, Карлссон), 31:03 - 1:2. Хоффман - 18 (бол., Террис, Стоун), 42:53 - 1:3. Пойнт - 5 (Бойл, Палат), 47:46 - 2:3. Стоун - 18 (Карлссон, Брассар), 49:22 - 2:4. Келли - 4 (п.в., Карлссон), 59:35 - 2:5.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (58:46 - 59:35) - Кондон.

Штраф: 10 - 6.

Броски: 21 (5+9+7) - 30 (7+13+10).

Наши: Кучеров, Наместников - -

Тампа. Amalie Arena.