"Тампа" проиграла "Миннесоте", Кучеров не реализовал послематчевый буллит

"Тампа" проиграла "Миннесоте" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам - 1:2. Победный бросок на счету Микки Койву. Нападающий гостей Никита Кучеров, который провел на площадке 23 минуты 47 секунд, свою попытку не реализовал.

Форвард "Тампы" Владислав Наместников сыграл 16 минут 20 секунд и результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38 и был признан второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Тампа" - 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер - 18 (бол., Гранлунд, Поминвилль), 34:31 - 1:0. Пойнт - 6 (Гаррисон, Киллорн), 37:16 - 1:1.

Победный буллит: Койву.

Вратари: Дубник - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 11 - 13.

Броски: 38 (11+9+13+5) - 27 (9+7+10+1).

Наши: - - Кучеров (23:47/1/0), Наместников (16:20/1/0).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.