"Тампа" проиграла "Флориде", несмотря на шайбу Кучерова

"Флорида" в предсезонном матче обыграла "Тампу" - 4:2. В составе "Лайтнинг" одну шайбу забросил нападающий Никита Кучеров, который провел на площадке 20 минут 7 секунд. Владислав Наместников отыграл 15 минут 19 секунд, Михаил Сергачев - 19 минут 50 секунд. Оба игрока записали на свой счет по результативной передаче. Александр Волков сыграл 15 минут 14 секунд. Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов получил 14 минут 50 секунд игрового времени.

В еще одном поединке "Филадельфия" одержала победу над "Рейнджерс" - 4:3 в овертайме. За "Флайерз" 10 минут 5 секунд отыграл Михаил Воробьев, за команду из Нью-Йорка 17 минут 14 секунд на площадке провел Павел Бучневич. Результативными действиями россияне не отметились.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Филадельфия" - "Рейнджерс" - 4:3 (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) ОТ

"Флорида" - "Тампа" - 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)