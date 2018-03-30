"Тампа" проиграла "Бостону", Кучеров набрал 1 очко

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Тампу" - 4:2. Эта победа позволила "Брюинз" обойти соперника в таблице и возглавить Восточную конференцию.

Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров записал на свой счет 1 результативную передачу за 19 минут 6 секунд игры. Защитник Михаил Сергачев провел на площадке 12 минут 7 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Тампа-Бэй" - 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Голы: Шаллер - 12 (Уинглс), 19:02 - 1:0. Пастрняк - 32 (бол., Краг, Бержерон), 19:34 - 2:0. Миллер - 21 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 21:44 - 2:1. Бержерон - 28 (Краг, Маршан), 51:59 - 3:1. Хедман - 15 (Гурд, Джирарди), 53:54 - 3:2. Маршан - 34 (п.в., Бержерон, Пастрняк), 59:04 - 4:2.

Вратари: Раск - ВАСИЛЕВСКИЙ (58:39 - 59:04, 59:14 - 59:54).

Штраф: 23 - 21.

Броски: 30 (17+3+10) - 28 (6+11+11).

Наши: - - Кучеров (19:06/1/-2), Сергачев (12:07/3/-1).

30 марта. Бостон. TD Garden.