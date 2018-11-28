"Тампа" проиграла "Анахайму", Кучеров сделал голевую передачу

"Тампа-Бэй" на своем льду проиграл "Анахайму" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Дакс" прервал трехматчевую победную серию "Лайтнинг".
Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Анахайм" - 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Мэнсон - 2 (Хенрик, Ритчи), 32:04 - 0:1. Пойнт - 18 (Кучеров, Макдона), 38:34 - 1:1. Ритчи - 2 (бол., Оберг, Каше), 44:51 - 1:2. Роуни - 2 (Петтерссон, Оберг), 45:39 - 1:3.
Вратари: Доминге (57:13) - Миллер.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 35 (10+11+14) - 22 (9+6+7).
Наши: Кучеров (22.45/3/+1), Сергачев (17.30/0/-2) - -.
28 ноября. Тампа. Amalie Arena.
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