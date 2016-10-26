"Тампа" победила "Торонто", Кучеров и Наместников набрали шесть очков

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Торонто" со счетом 7:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этом матче четыре очка - забил один гол и сделал три передачи. Его партнер по команде Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал одну передачу. Оба россиянина завершили игру с коэффициентом полезности "+4". Защитник команды Никита Нестеров провел на льду 17 минут 42 секунды и набрал +1. Голкипер Андрей Василевский на площадку не выходил.

В составе "Мэйпл Ливз" более 22 минут на льду провел защитник Никита Зайцев, отличившийся результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Тампа-Бэй" - 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Наши: Зайцев (22:13/2/0) - Кучеров (15:18/3/+4), Наместников (13:28/2/+4), Нестеров (17:42/0/+1).