05:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Тампа" победила "Торонто", Кучеров и Наместников набрали шесть очков

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"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Торонто" со счетом 7:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этом матче четыре очка - забил один гол и сделал три передачи. Его партнер по команде Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал одну передачу. Оба россиянина завершили игру с коэффициентом полезности "+4". Защитник команды Никита Нестеров провел на льду 17 минут 42 секунды и набрал +1. Голкипер Андрей Василевский на площадку не выходил.

В составе "Мэйпл Ливз" более 22 минут на льду провел защитник Никита Зайцев, отличившийся результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Тампа-Бэй" - 3:7 (0:3, 1:1, 2:3)

Наши: Зайцев (22:13/2/0) - Кучеров (15:18/3/+4), Наместников (13:28/2/+4), Нестеров (17:42/0/+1).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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