"Тампа" победила "Нью-Джерси", у Кучерова – гол и передача

"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Первой звездой встречи признан форвард "Лайтнинг" Брэйден Пойнт, забросивший шайбу. Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Нью-Джерси" – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Северсон - 2 (Холл, Зэйджак), 14:39 - 0:1. Бойл - 3 (Хедман, Браун), 22:25 - 1:1. Хедман - 3, 28:27 - 2:1. Пойнт - 1 (бол., КУЧЕРОВ, Филппула), 45:01 - 3:1. КУЧЕРОВ - 4 (Стэмкос, Строльман), 54:14 - 4:1.

Вратари: Бишоп - Шнайдер.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 35 (8+21+6) - 38 (12+8+18).

Наши: Кучеров (16:22/2/+1), Наместников (15:53/1/+2) – Калинин (10:58/1/-2).

Тампа. Amalie Arena.