"Тампа" победила "Монреаль", Василевский отдал передачу, Радулов прервал безголевую серию

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил "Монреаль" со счетом 4:3. Победный гол забил Тайлер Джонсон. Одним из его ассистентов выступил российский вратарь Андрей Василевский. Последний также отразил 19 бросков. На счету российского нападающего Никиты Кучерова голевая передача.

В составе "Канадиенс" шайбу забросил россиянин Александр Радулов. Нападающий прервал свою безрезультативную серию из шести матчей. Напомним, что подобная серия в карьере Радулова случилась впервые за 10 лет. В этом сезоне на его счету стало 24 (7+17) очка в 33 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Монреаль" – 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: РАДУЛОВ - 7 (Байрон), 3:24 - 0:1. Джонсон - 10 (КУЧЕРОВ, Палат), 10:39 - 1:1. Уэбер - 9 (бол., Байрон, Пачоретти), 13:31 - 1:2. Терри - 2 (Карр, Маккэррон), 23:07 - 1:3. Хедман - 7 (КУЧЕРОВ), 51:14 - 2:3. Палат - 5 (бол., Хедман, Пойнт), 56:30 - 3:3. Джонсон - 11 (Гаррисон, ВАСИЛЕВСКИЙ), 61:36 - 4:3.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Прайс.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 30 (7+13+8+2) - 22 (8+8+6+0).

Наши: Кучеров, Наместников, Нестеров - Емелин, Марков, Радулов, Сергачев.

29 декабря. Тампа. Amalie Arena.