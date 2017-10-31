"Тампа" победила "Флориду". Кучеров, Наместников и Дадонов забили по голу

"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" потерпели второе поражение кряду, "Молнии" по-прежнему идут на первом месте "Востока".
В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали нападающий Владислав Наместников и Никита Кучеров, капитан команды Стивен Стэмкос записал на свой счет 3 (2+1) очка. Защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.
Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23 по своим воротам и одержал десятую победу в сезоне.
Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов набрал 3 (1+2) очка в этом матче и заработал показатель полезности "+3". У Александра Баркова 4 (1+3) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" – "Тампа-Бэй" – 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Флорида Пантерз
- Стивен Стэмкос
- Евгений Дадонов
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Материалы других СМИ
HarryAngel
Не пойму, с какого бодуна Стамеске записали ассист на Кучерова. Чистая передача защитника пантер. Стэмкосом там не пахло. За отсутствием новых, тянут старую "звезду"?
05:26