"Тампа" победила "Флориду". Кучеров, Наместников и Дадонов забили по голу

"Тампа-Бэй" обыграла "Флориду" со счетом 8:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" потерпели второе поражение кряду, "Молнии" по-прежнему идут на первом месте "Востока".

В составе победителей по 2 (1+1) очка набрали нападающий Владислав Наместников и Никита Кучеров, капитан команды Стивен Стэмкос записал на свой счет 3 (2+1) очка. Защитник Михаил Сергачев сделал результативную передачу.

Голкипер Андрей Василевский отразил 18 бросков из 23 по своим воротам и одержал десятую победу в сезоне.

Форвард "Пантерз" Евгений Дадонов набрал 3 (1+2) очка в этом матче и заработал показатель полезности "+3". У Александра Баркова 4 (1+3) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" – "Тампа-Бэй" – 5:8 (2:3, 1:3, 2:2)