"Тампа" одолела "Флориду" по буллитам, Кучеров набрал очко

"Тампа-Бэй" взяла верх над "Флоридой" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам. Основное время встречи и овертайм завершились при счете 3:3. Первой звездой поединка признан форвард "Лайтнинг" Стивен Стэмкос, набравший 2 (1+1) очка. Его российский партнер по команде Никита Кучеров отметился результативной передачей.

В параллельных играх "Даллас" победил в гостях "Нэшвилл" - 2:1, а "Миннесота" нанесла поражение "Лос-Анджелесу" со счетом 6:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Флорида" – 4:3 Б (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Севиур - 2 (мен., Маккензи), 22:38 - 0:1. Киллорн - 3 (КУЧЕРОВ), 26:18 - 1:1. Палат - 1 (Стэмкос, Друин), 36:21 - 2:1. Трочек - 2 (Йокинен, Смит), 45:26 - 2:2. Матесон - 1 (Маккег, Димерс), 55:52 - 2:3. Стэмкос - 2 (Хедман, Филппула), 59:54 - 3:3.

Победный буллит: Пойнт.

Вратари: Бишоп (58:52 - 59:54) - Реймер.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 28 (10+12+6+0) - 31 (8+8+13+2).

Наши: Кучеров (20:03/1/0), Наместников (15:25/1/-1), Нестеров (16:42/1/0) – -

Тампа. Amalie Arena.

"Нэшвилл" – "Даллас" – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Крэкнелл - 2 (Маккензи, Одуйя), 22:55 - 0:1. Фишер - 2 (бол., Форсберг, Джохансен), 24:27 - 1:1. Спецца - 1 (Руссель), 49:15 - 1:2.

Вратари: Ринне (58:02) - Лехтонен.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 28 (4+14+10) - 37 (16+10+11).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

"Миннесота" – "Лос-Анджелес" – 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Голы: Пирсон - 1 (Картер), 0:50 - 0:1. Хаула - 1 (Нидеррайтер, Поминвилль), 1:36 - 1:1. Поминвилль - 1 (Хаула), 19:48 - 2:1. Койл - 2 (бол., Паризе, Сутер), 32:38 - 3:1. Койву - 1 (Гранлунд, Стюарт), 36:11 - 4:1. Пулккинен - 1 (Бродин, Дэлпи), 37:08 - 5:1. Копитар - 1 (Гилберт, Тоффоли), 46:42 - 5:2. Пирсон - 2 (Картер, Сетогучи), 54:35 - 5:3. Спержон - 1 (п.в., Сутер), 57:42 - 6:3.

Вратари: Кемпер - Заткофф (Будай, 40:00, 57:39 - 57:42).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 26 (5+11+10) - 30 (7+8+15).

Сент-Пол. Xcel Energy Center.