"Тампа" одержала волевую победу над "Сент-Луисом", Василевский сделал 21 сэйв

"Тампа-Бэй" нанесла поражение "Сент-Луису" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Первой звездой встречи признан нападающий "Лайтнинг" Алекс Киллорн, забросивший одну шайбу. Примечательно, что после первого периода "Блюз" имел преимущество в два гола (2:0), но в оставшееся время пропустил пять шайб. Ворота хозяев защищал Андрей Василевский, на счету которого 21 отраженный бросок из 23.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис" – 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы: Перрон – 9, 14:11 – 0:1. Меган – 1 (Ривз, Эдмундсон), 14:43 – 0:2. Бойл – 8 (бол., Хедман, Друэн), 29:48 – 1:2. Бурнивал – 1 (Гаррисон, Браун), 37:27 – 2:2. Киллорн – 11 (Строльман, Хедман), 45:25 – 3:2. Друэн – 9 (Филппула, Строльман), 58:20 – 4:2. Друэн – 10 (п.в., Хедман, Филппула), 59:29 – 5:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Аллен (Хаттон, 58:20, 58:55 - 59:29).

Штраф: 4 – 6.

Броски: 32 (12+9+11) – 23 (10+4+9).

Наши: Нестеров (13:14/3/0) – Тарасенко (17:13/4/-2).

Тампа. Amalie Arena.