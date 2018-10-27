"Тампа" обыграла "Вегас", Кучеров и Сергачев сделали голевые передачи

"Тампа-Бэй" на выезде переиграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российские игроки "Лайтнинг" Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились голевыми передачами.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Тампа-Бэй" - 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голы: Джонсон - 4, 3:05 - 0:1. Теодор - 1 (Карпентер), 5:31 - 1:1. Пойнт - 6 (Стэмкос, Кучеров), 16:38 - 1:2. Миллер - 3 (бол., Киллорн, Сергачев), 24:47 - 1:3. Карлссон - 3 (бол., Так), 41:47 - 2:3.

Вратари: Флери (57:58) - Василевский.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (12+6+13) - 23 (6+16+1).

Наши: - - Кучеров (18.19/2/+1), Сергачев (16.24/2/+1).

27 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.