"Тампа" обыграла "Вашингтон", Кучеров и Овечкин забросили по шайбе

"Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отыграл 17 минут 49 секунд и забросил одну шайбу. Его партнер по команде Владислав Наместников провел на льду 16 минут 7 секунд, защитник Михаил Сергачев - 9 минут 34 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.

В составе "Кэпиталз" нападающий Александр Овечкин отыграл 23 минуты 14 секунд, забив один гол. Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 39 секунд. Защитник Дмитрий Орлов за 25 минут 11 секунд записал на свой счет результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Голы: Пойнт - 22 (бол., Кэллахэн, Гурд), 2:30 - 0:1. Куниц - 10 (Шустр, Кэллахэн), 16:00 - 0:2. Пойнт - 23 (Строльман), 17:52 - 0:3. Эллер - 12 (бол., ОРЛОВ, Коннолли), 29:32 - 1:3. ОВЕЧКИН - 36 (Нисканен), 51:02 - 2:3. КУЧЕРОВ - 32 (Коберн), 52:58 - 2:4.

Вратари: Холтби (58:04) - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 37 (8+14+15) - 19 (8+5+6).

Наши: Овечкин (23:14/9/0), Кузнецов (18:39/2/-1), Орлов (25:11/1/0) - Кучеров (17:49/3/1), Наместников (16:07/1/1), Сергачев (9:34/0/0).

21 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

Alex Ovechkin career goal no. 594 pic.twitter.com/JAe2jBmOmP – Ian Oland (@ianoland) 21 февраля 2018 г.