"Тампа" обыграла "Вашингтон", Кучеров и Овечкин забросили по шайбе

"Тампа-Бэй" на выезде обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров отыграл 17 минут 49 секунд и забросил одну шайбу. Его партнер по команде Владислав Наместников провел на льду 16 минут 7 секунд, защитник Михаил Сергачев - 9 минут 34 секунды. Голкипер Андрей Василевский отразил 35 бросков из 37.
В составе "Кэпиталз" нападающий Александр Овечкин отыграл 23 минуты 14 секунд, забив один гол. Евгений Кузнецов отыграл 18 минут 39 секунд. Защитник Дмитрий Орлов за 25 минут 11 секунд записал на свой счет результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)
Голы: Пойнт - 22 (бол., Кэллахэн, Гурд), 2:30 - 0:1. Куниц - 10 (Шустр, Кэллахэн), 16:00 - 0:2. Пойнт - 23 (Строльман), 17:52 - 0:3. Эллер - 12 (бол., ОРЛОВ, Коннолли), 29:32 - 1:3. ОВЕЧКИН - 36 (Нисканен), 51:02 - 2:3. КУЧЕРОВ - 32 (Коберн), 52:58 - 2:4.
Вратари: Холтби (58:04) - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 37 (8+14+15) - 19 (8+5+6).
Наши: Овечкин (23:14/9/0), Кузнецов (18:39/2/-1), Орлов (25:11/1/0) - Кучеров (17:49/3/1), Наместников (16:07/1/1), Сергачев (9:34/0/0).
21 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
Alex Ovechkin career goal no. 594 pic.twitter.com/JAe2jBmOmP– Ian Oland (@ianoland) 21 февраля 2018 г.
Unbelievable. Kucherov with some silky moves pic.twitter.com/A2IQ6tK64i– Sin Bin Fuel (@SinBinFuel) 21 февраля 2018 г.
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Werewolf
Mon65 Досадно, что не смогли выдержать такой жесткий график из 4-х выездов и сразу игра с лидером дома. Рад за Саню, он тащит Команду, но один в поле не воин. Оши сдал после травмы, полученной осенью. А то что ВК сейчас играет на фоне усталости, может быть и хорошо, к плофу (надеюсь туда попадут) может выйдут на пик формы. Питсбург сейчас вышли на пик (с января) (иначе бы не попали в плоф), может и выдохнутся. А Тротцкий может сделал выводы из прошлогоднего плофа._______Пик у пингвинов был как раз в январе, а сейчас они на перекуре. Малыч сбавил обороты, Сид с Киселем перерыв взяли. И вопрос лично к тебе - вот ты бы на месте Троца какие выводы сделал? Просто интересно )))
09:21
Werewolf
onlyspartak Холтби дырень, пока не сменят на нормального воротчика, о кубке даже мечтать не стоит.______Вон оно как. Теперь во всех бедах вшей, оказывается, Холтби виноват ) А ничего что его несколько раз на везину номинировали? Думаешь за красивые глазки?
09:18
Mon65
Досадно, что не смогли выдержать такой жесткий график из 4-х выездов и сразу игра с лидером дома. Рад за Саню, он тащит Команду, но один в поле не воин. Оши сдал после травмы, полученной осенью. А то что ВК сейчас играет на фоне усталости, может быть и хорошо, к плофу (надеюсь туда попадут) может выйдут на пик формы. Питсбург сейчас вышли на пик (с января) (иначе бы не попали в плоф), может и выдохнутся. А Тротцкий может сделал выводы из прошлогоднего плофа.
09:13
onlyspartak
Холтби дырень, пока не сменят на нормального воротчика, о кубке даже мечтать не стоит.
08:45
van der sar
594.
08:38
Долго наблюдал за идиотами на эт
Гибсон перегибает кмк, это же не роботы, ну заболел допустим живот у Кучерова, вот он и играл так..., всякие причины могут быть, может зуб болел...
08:21
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Овечкину осталось ровно 300 голов до Гретцки
08:05
БигБосс
Еще 1 балл у Ови и 1400 за карьеру!
08:05
Упёртый русский
Да, спаренный матч у ВК - читалось, что им будет тяжко... Куч - красава, совсем Холтби деморализовал. Тот готовился - готовился, и опять между ног. Сдулся кэнак в последнее время. Ну и Пойнт - хорош.
07:55
Монте-Кристо (Мститель) .
В Вашингтон из Чикаго перешел защитник Михаил Кемпни. Чех. Играл за Авангард в сезоне 2015/16. Провел там 70 матчей. 7+18=25 очков за результативность. В этом сезоне за Чикаго в 31 игре 1+6=7. Поучаствовал в разгроме Вашингтона 7:1. На его счету результативный пас. В прошлом сезоне за Чикаго: 51 игра, 2+6=8. В Вашингтоне ему обещали место в одной из первых двух пар защитников. До Авангарда играл в Чехии. В одном из сильнейших клубов - Комета (Брно).
07:22
Монте-Кристо (Мститель) .
gibson ............... Все дело в том, что обе команды сильно подсели физически. Попали в функциональную яму. Давно заметил это у Тампы и Вашингтона. Больше месяца у каждой это длится и выбраться не могут. И чем дальше, те хуже. И это касается большинства команд лиги. 60 матчей - не шутка. Поэтому и отошла Тампа, что сил у игроков немного. Поэтому и Вашингтон еле ползал в первом периоде. А потом, получив люлей от Тротца, побежал отыгрываться, благо Тампа позволила это делать. А по поводу ожиданий болельщиков Аршавин еще в 2012 году высказался верно. Хотя и цинично. Теперь надо ждать, что у двух наших команд откроется второе дыхание. Или не откроется.
07:08
gibson
Взбесивший меня матч, который не доставил никакого удовольствия, а только вызвал раздражение. Взбесил ход игры. Сначала весь первый период проспал Вашингтон, потом Тампа отдала инициативу и перестала играть, вспомнили о том, что надо выигрывать только когда позволили Вашингтону отыграть две шайбы и игра повисла на волоске. Было совершенно непонятно какая команда играла вчера, а какая отдыхала 2 дня. Взбесили местные журналисты, не включившие Овечкина в список трех звезд (идиоты что ли?). Ови на своих плечах тащил это вашингтонское болото вперед. Если он не был лучшим в своей команде, то кто? Взбесил Василевский, который опять не выручил, каким бы не был Овечкин крутым снайпером, но такие голы он не имеет права пропускать. Взбесили Кучеров, который просто мог бы не выходить на первый период. Ни одного позитивного действия за 20 минут и ни малейшего желания играть вообще. Ох уже эта русская ментальность. Сколько игроков она погубила. Где инстинкт убийцы? В двух прошлых матчах ты угрожал воротам 30 раз, почему сейчас ты считаешь, что можно повалять дурака, если ты в порядке и находишься в хорошей форме? Чистый синдром Малкина (который давно бы мог стать великим, если бы захотел). Да собственно кроме гола и вспомнить нечего, хотя конечно это был очередной трюк и шайба, полностью деморализовавшая Вашингтон (вместе с публикой на трибунах). Взбесил Купер, который непонятно с какого перепуга весь матч мариновал на лавке Сергачева (жалкие 9,5 минут). Если есть за что - накажи, но тут - ни одной разумной причины. Он не ошибался, все делал правильно, интересно ходил в атаку несколько раз. Да чем он был хуже Шустера и Дотчина? Ну и концовке это просто нечто. Купер за две минуты до конца, при счете 4:2 и получив большинство струсил и начал что-то выдумывать. Да что могло случиться? Нужно было просто спокойно отбирать шайбу и забивать в пустые. Нет, от не выпустил на лед Кучерова и Наместникова, в большинстве! Предпочтя им оборонительных игроков. В итоге Кучеров пропустил 7 последних минут игры, после своего гола на лед так и не вышел. Бред!
06:50
Монте-Кристо (Мститель) .
Сказалось то, что Вашингтон провел вчера трудный матч в гостях с Баффало. Не было свежести. Первый период вообще провалил. Потом играл через не могу. Благо свежая Тампа, поведя 3:0, просто стала играть от обороны, не форсируя события, легко контролируя игру. Лучший у Вашингтона снова Овечкин. Кузнецов, как и в большинстве матчей сезона, играл бездарно. Тормозил атаки. Не знал, кому отдать пас, терял раз за разом шайбу. Особенно в большинстве. Бездарно в большинстве действовал и Карлсон. Вообще видно, что Вашингтон функционально попал в яму. У команды спад. А тут еще и игра на второй день. Холтби тоже стал менее надежен. Снова стал много нервничать. Наверное, правильно дать Грубауэру больше играть. Снизить нагрузку на Холтби.
06:15
Монте-Кристо (Мститель) .
redgy ..................... В упор не видел Кузнецова весь матч. Он также прятался где-то, как и Бэкстрем. Оши играл более-менее остро. Но он уступает себе прошлогоднему. Но там он играл в одном звене с Овечкиным, а без Сани Оши не тот. Как и Кузнецов.
05:59
fifa_guru
С ноября 2014 года первая победа Тампы в основное время над столичными. Столичные интересная команда, могут у Бостона выигрывать серию игр, у Тампы, а проигрывать всяким Аризонам. Ну и любимый клиент ПП ))
05:53
redgy
Бэкстрем, Оши, Бураковски, где вы, ауу!! Видно одного Овечкина и Кузнецова, который когда надо бить, отдает, и наоборот) Но катается шикарно)
05:51