"Тампа" обыграла "Рейнджерс", Кучеров набрал 1 очко, Сергачев - 2

"Тампа" обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров за 18 минут 52 секунды сделал 1 результативную передачу, защитник Михаил Сергачев за 15 минут 57 секунд - 2 паса. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.

В составе "Рейнджерс" по 17 минут отыграли нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич. Россияне результативными действиями не отметились. Голкипер Александр Георгиев вышел на замену во втором периоде и отразил 13 бросков из 14.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа" - "Рейнджерс" - 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)

Голы: Пакетт - 3 (Куниц, Кэллахэн), 2:31 - 1:0. Эрне - 3 (Чирелли), 7:50 - 2:0. Чирелли - 2 (СЕРГАЧЕВ, Киллорн), 21:53 - 3:0. Спунер - 11 (Хэйс, Фаст), 27:10 - 3:1. Куниц - 12 (Чирелли), 32:35 - 4:1. Джонсон - 19 (КУЧЕРОВ, СЕРГАЧЕВ), 37:30 - 5:1. Цуккарелло - 11 (Спунер), 43:27 - 5:2. Хэйс - 19 (О`Гара, Спунер), 57:41 - 5:3.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Лундквист (ГЕОРГИЕВ, 32:35, 57:54 - 59:50).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 45 (21+15+9) - 30 (5+15+10).

Наши: Кучеров (18:52/3/-1), Сергачев (15:57/4/1) - Наместников (17:27/1/0), Бучневич (16:50/1/-1).

9 марта. Тампа. Amalie Arena.