"Тампа" обыграла "Рейнджерс", Кучеров набрал 1 очко, Сергачев - 2

"Тампа" обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров за 18 минут 52 секунды сделал 1 результативную передачу, защитник Михаил Сергачев за 15 минут 57 секунд - 2 паса. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков из 30.
В составе "Рейнджерс" по 17 минут отыграли нападающие Владислав Наместников и Павел Бучневич. Россияне результативными действиями не отметились. Голкипер Александр Георгиев вышел на замену во втором периоде и отразил 13 бросков из 14.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа" - "Рейнджерс" - 5:3 (2:0, 3:1, 0:2)
Голы: Пакетт - 3 (Куниц, Кэллахэн), 2:31 - 1:0. Эрне - 3 (Чирелли), 7:50 - 2:0. Чирелли - 2 (СЕРГАЧЕВ, Киллорн), 21:53 - 3:0. Спунер - 11 (Хэйс, Фаст), 27:10 - 3:1. Куниц - 12 (Чирелли), 32:35 - 4:1. Джонсон - 19 (КУЧЕРОВ, СЕРГАЧЕВ), 37:30 - 5:1. Цуккарелло - 11 (Спунер), 43:27 - 5:2. Хэйс - 19 (О`Гара, Спунер), 57:41 - 5:3.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Лундквист (ГЕОРГИЕВ, 32:35, 57:54 - 59:50).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 45 (21+15+9) - 30 (5+15+10).
Наши: Кучеров (18:52/3/-1), Сергачев (15:57/4/1) - Наместников (17:27/1/0), Бучневич (16:50/1/-1).
9 марта. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Нью-Йорк Рейнджерс
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Павел Бучневич
- Михаил Сергачев
- Александр Георгиев
Werewolf
maxcds После НГ Тампа ни-о-чём. Жаль. Очень жаль. Что должно произойти, чтобы заиграли? даже не представляю. P.s. Все-таки Джонсон средний и даже чуть хуже.______А стату смотрел или так, голословно? После НГ Тампа идет по очкам на 4 месте. Впереди только Нэшвилл, Бостон и Пингвины. Это не о чем? Да большинство команд о таком не о чем только мечтают. Не о чем после НГ Сент Луис, Коламбус, Лос Анджелес......Вши после НГ хуже Аризоны отыграли. Так что Тампа еще ого-го по сравнению с другими. А сейчас даже лучше, чем в начале года, потому что начала выигрывать не только за счет Куча и Стамески. Значит не зависит от своих лидеров, а это для плова очень хорошо.
09:02
Весёлый©
Спунер топ. И Джионта топ. Чирелли (прости, Vasek) - топ? А вот Намес не топ.
08:35
True Timati
Арт-Росс мимо Куча. Печально... Харт давно уже уплыл. Малыч по 2-3 очка за игру набирает, Куч еле-еле одно за передачку. Да вся "Тампа" уже не выглядит такой грозной силой на Востоке. Те же соседи из Майами мчат на всех порах в плов
08:21
PvsZ
Тампа взяла небольшую передышку. Перестраиваются после ухода Наместникова и прихода новичков. У Кучерова была травма. У Стэмкоса не самый яркий период. Сейчас это всё неважно, главное, во всеоружии подойти к плову.
08:02
redgy
Норм Тампа.. Первое звено немного сбавило обороты, надеюсь берегут силы перед пловом
07:29
maxcds
После НГ Тампа ни-о-чём. Жаль. Очень жаль. Что должно произойти, чтобы заиграли? даже не представляю. P.s. Все-таки Джонсон средний и даже чуть хуже.
07:17