"Тампа" обыграла "Рейнджерс", Кучеров и Наместников сделали по передаче

"Тампа" обыграла "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий "Лайтнинг" Стивен Стэмкос.

Форвард Никита Кучеров провел на площадке 18 минут 40 секунд и сделал 1 результативную передачу. Защитник Михаил Сергачев отыграл 21 минуту 4 секунды, завершив встречу с показателем "+1".

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников за 13 минут 26 секунд записал на свой счет передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Рейнджерс" - 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)

Голы: Хэйс - 6 (Стром, Наместников), 12:19 - 0:1. Стэмкос - 13 (бол., Хедман, Миллер), 14:09 - 1:1. Хэйс - 7 (Веси), 15:07 - 1:2. Стэмкос - 14 (бол., Хедман, Пойнт), 26:19 - 2:2. Макдона - 3 (Пойнт, Кучеров), 32:42 - 3:2. Чирелли - 7 (Чернак), 50:17 - 4:2. Стэмкос - 15 (Палат, Коберн), 50:41 - 5:2. Фаст - 3 (Хитил), 57:34 - 5:3. Чирелли - 8 (п.в., Киллорн, Миллер), 59:21 - 6:3.

Вратари: Доминге - Лундквист (57:48 - 59:21).

Штраф: 7 - 17.

Броски: 36 (13+16+7) - 26 (8+5+13).

Наши: Кучеров (18.40/2/+1), Сергачев (21.04/2/+1) - Наместников (13.26/1/-1).

11 декабря. Тампа. Amalie Arena.