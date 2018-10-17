"Тампа" обыграла "Каролину", Зыков отметился голевой передачей

"Тампа-Бэй" переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2). Российский нападающий "Харрикейнз" Валентин Зыков набрал первое очко в сезоне, сделав голевую передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" – "Каролина" – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Голы: Ферланд - 4 (Терявяйнен, Ахо), 10:25 - 0:1. Джонсон - 1 (мен., Жозеф, Джирарди), 12:42 - 1:1. Джонсон - 2 (Эрне, Миллер), 26:07 - 2:1. Нечас - 1 (Фегеле, Зыков), 32:48 - 2:2. Гурд - 2 (бол., Палат), 47:02 - 3:2. Джонсон - 3 (п.в., Кучеров, Джирарди), 58:04 - 4:2.
Вратари: Доминге - Мразек (57:31 - 58:04, 58:19).
Штраф: 8 - 2.
Броски: 27 (8+13+6) - 40 (12+14+14).
Наши: Кучеров (17.36/3/+1), Сергачев (15.46/1/+1) - Зыков (11.38/1/+1), Свечников (16.43/1/-3).
17 октября. Тампа. Amalie Arena.
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