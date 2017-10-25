"Тампа" обыграла "Каролину" благодаря голам Сергачева, Наместникова и Кучерова

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Каролину" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" продлили победную серию до трех игр кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Тайлер Джонсон, Михаил Сергачев, Владислав Наместников, Райан Кэллахэн и Никита Кучеров. Для Сергачева и Наместникова эти шайбы стали четвертыми в сезоне, для Кучерова - 11-м в этом чемпионате.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Тампа-Бэй" – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)