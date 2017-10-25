"Тампа" обыграла "Каролину" благодаря голам Сергачева, Наместникова и Кучерова

"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Каролину" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" продлили победную серию до трех игр кряду.
В составе победителей по шайбе забросили Тайлер Джонсон, Михаил Сергачев, Владислав Наместников, Райан Кэллахэн и Никита Кучеров. Для Сергачева и Наместникова эти шайбы стали четвертыми в сезоне, для Кучерова - 11-м в этом чемпионате.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Каролина Харрикейнз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Райан Кэллахэн
- Михаил Сергачев
- Тайлер Джонсон
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