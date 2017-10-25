04:37 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" обыграла "Каролину" благодаря голам Сергачева, Наместникова и Кучерова

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"Тампа-Бэй" в гостях обыграла "Каролину" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Молнии" продлили победную серию до трех игр кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Тайлер Джонсон, Михаил Сергачев, Владислав Наместников, Райан Кэллахэн и Никита Кучеров. Для Сергачева и Наместникова эти шайбы стали четвертыми в сезоне, для Кучерова - 11-м в этом чемпионате. 

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 30 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" – "Тампа-Бэй" – 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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fifa_guru

Думал Куч решил взять паузу. Ан нет, за 4 секунды до конца сказал свое слово)

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