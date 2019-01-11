"Тампа" обыграла "Каролину" благодаря 26 сэйвам Василевского

"Тампа-Бэй" переиграла "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). "Харрикейнз" потерпел первое поражение после серии из пяти поражений.

Российский вратарь "Лайтнинг" Андрей Василевский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер был признан 2-й звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Каролина" - 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Уильямс - 11 (Хэмилтон, ван Римсдайк), 24:34 - 0:1. Палат - 5 (бол., Стэмкос, Пойнт), 51:56 - 1:1. Пойнт - 27 (бол., Кучеров, Хедман), 56:45 - 2:1. Пойнт - 28 (п.в., Стэмкос, Киллорн), 59:34 - 3:1.

Вратари: Василевский - Мразек (58:42 - 58:57, 59:10 - 59:34).

Штраф: 8 - 12.

Броски: 30 (3+12+15) - 27 (12+8+7).

Наши: Кучеров (21.16/4/0) - Свечников (14.54/0/0).

11 января. Тампа. Amalie Arena.