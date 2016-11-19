"Тампа" обыграла "Филадельфию", Василевский не пропустил

"Тампа-Бэй" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Филадельфию" – 3:0. Российский форвард "Лайтнинг" Владислав Наместников отметился одной результативной передачей. Вратарь гостей Андрей Василевский сделал 32 сэйвов и во второй встрече кряду оставил свои ворота в неприкосновенности.

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"Филадельфия Флайерз" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Джонсон - 6 (бол., Киллорн, Филппула), 14:25 - 0:1. Палат - 3 (НАМЕСТНИКОВ), 27:40 - 0:2. Друин - 3 (Палат), 44:26 - 0:3.

Вратари: Мэйсон - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 11 - 17.

Броски: 32 (12+7+13) - 18 (6+9+3).

Наши: Проворов (22:15/3/0) - Нестеров (17:03/0/0), Наместников (10:31/0/+1), Кучеров (20:54/2/0).

19 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.