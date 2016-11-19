"Тампа" обыграла "Филадельфию", Василевский не пропустил

"Тампа-Бэй" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила "Филадельфию" – 3:0. Российский форвард "Лайтнинг" Владислав Наместников отметился одной результативной передачей. Вратарь гостей Андрей Василевский сделал 32 сэйвов и во второй встрече кряду оставил свои ворота в неприкосновенности.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Филадельфия Флайерз" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Джонсон - 6 (бол., Киллорн, Филппула), 14:25 - 0:1. Палат - 3 (НАМЕСТНИКОВ), 27:40 - 0:2. Друин - 3 (Палат), 44:26 - 0:3.
Вратари: Мэйсон - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 11 - 17.
Броски: 32 (12+7+13) - 18 (6+9+3).
Наши: Проворов (22:15/3/0) - Нестеров (17:03/0/0), Наместников (10:31/0/+1), Кучеров (20:54/2/0).
19 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.
spetrov
Русские нагнут весь мир, я слежу время от времени за отдельными и за всеми нашими.
01:45
🚀 Русские нагнут весь ми
spetrov Русские нагнут весь мир, так ты глорик! :))) ============================================================================================================= Нет, я не глорик. Но мне без разницы канадское корыто и какая-то там борьба за него американско-канадских заштатных провинций (читай: дыр). Меня интересуют только призы, которые наши парни выиграют и докажут, что лучшие в мире. А на это сейчас только Овечкин и Кузнецов могут претендовать. Раньше был Малкин - но сдулся совсем...
01:39
.BattleFish.
Андрей красавец, обнял так по братски Бишопа после игры!)))
01:26
spetrov
...в предыдущих 2-ух играх... Я бы сказал, что он только набирает обороты, учитывая невысокую результативность на старте.
01:25
spetrov
Русские нагнут весь мир, так ты глорик! :))) У Кучерова в предыдущих играх, если память не подводит, 3 шайбы (2+1). Рано говорить о его спаде. :) PS: В Кузнецова не очень верится. Нет, хоккеист он хороший безусловно, но, к.м.к., зависит от партнеров.
01:24
🚀 Русские нагнут весь ми
И что обидно - возраст у Сани уже... Чтобы подвинуть Грецкого и стать лучшим нападающим в истории хоккея, надо еще 450-500 шайб и 4 Ришара. И тут каждый год на счету. В этом году Ришар можно было реально взять и 50 выбить - конкурентов не особо: Стамеска сломался, финн прыщавый не дорос еще. Но Тротц все расклады попутал((
01:15
🚀 Русские нагнут весь ми
spetrov Не слежу. Мне интересны только те наши игроки, которые способны выиграть Ришара или Арт Росса. А это только Овечкин и Кузнецов. Но как назло, Лысый в агонии перед увольнением затеял эксперименты и тасует звенья, а Саню заставляет не в атаке играть, а обороняться. Не пойми кого из него пытается вылепить - то ли Федорова, то ли Емелина, то ли Бобровского!
01:11
spetrov
Русские нагнут весь мир, ты за результатами команды-то и лично Кучерова следишь? Сдуваться! :)
01:04
🚀 Русские нагнут весь ми
Ну вот, Кучеров начал сдуваться, как я и предсказывал... P.S. Надеюсь, ПРоворова отпустят на МЧМ. Охота посмотреть связку ПРоворов-Сергачев:)
00:43
Упёртый русский
Над епископом сгущаются тучи... ;) Как, правда, и над Варли в Колорадо. :( Андрюха- первая звезда, надеюсь?
00:02
AndersenRUS
Отличная игра Василевского, реально потащил этот сухарь. С удовольствием пересмотрю его сейвы.
23:58 19 ноября