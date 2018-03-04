"Тампа" обыграла "Филадельфию" в суперматче, Кучеров и Проворов набрали по 3 очка

"Тампа" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:6 по буллитам. В составе "Лайтнинг" 5 (2+3) очков набрал форвард Стивен Стэмкос, еще 4 (2+2) - Виктор Хедман.
Россиянин Никита Кучеров сделал 3 результативные передачи за 20 минут 8 секунд на площадке. Защитник Михаил Сергачев отыграл 14 минут 25 секунд и набрал "-2". Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 43, а в серии буллитов не позволил соперникам поразить свои ворота.
Самым результативным в составе "Флайерз" стал защитник Иван Проворов. Он забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи. Россиянин за 23 минуты 49 секунд на льду заработал показатель "+2". Проворов был признан третьей звездой матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Филадельфия" - 7:6 Б (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0)
Голы: Патрик - 10 (бол., Жиру, Ворачек), 7:08 - 0:1. Стэмкос - 26 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 8:16 - 1:1. Ворачек - 14 (Патрик), 14:30 - 1:2. Хегг - 3 (Лотон, ПРОВОРОВ), 18:07 - 1:3. Хедман - 10 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 25:57 - 2:3. Джирарди - 4 (Стэмкос, Хедман), 32:47 - 3:3. Лехтеря - 2 (Уил, Филппула), 36:15 - 3:4. ПРОВОРОВ - 12 (Филппула), 41:06 - 3:5. Миллер - 14 (Гурд, Пойнт), 44:23 - 4:5. Стэмкос - 27 (КУЧЕРОВ, Киллорн), 47:38 - 5:5. Хедман - 11 (Стэмкос), 50:03 - 6:5. Жиру - 23 (Кутюрье, ПРОВОРОВ), 57:07 - 6:6.
Победный буллит: Пойнт.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Мразек.
Штраф: 12 - 4.
Броски: 35 (6+10+15+4) - 43 (14+11+14+4).
Наши: Кучеров (20:08/2/2), Сергачев (14:25/3/-2) - Проворов (23:49/5/2).
3 марта. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Филадельфия Флайерз
- НХЛ
- Стивен Стэмкос
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Иван Проворов
- Виктор Хедман
sergey274
Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezkamer.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
03:21
Упёртый русский
Да, игра была очень достойная. Вася вытащил Тампу в овере, да и во втором - третьем периоде тоже. В первом ошибался. Стамескин сегодня был хорош, Хедман - хорош впереди, Куч - на уровне, жаль, не забил. Ваня Проворов - красавец, как и первая пятёрка Филли. Тампа опять играла по бразильской системе. Шансов у Филли на буллитах не было, хотя зачем первым бросал Конахер мне было не понятно, почему не Никитос? Но главное, что он наконец вышел, достойно отыграл, набрал очки и со здоровьем всё вроде ОК!
01:10
Thomas_Boy_
Блджад, я не дождусь, наверное, когда у "Филадельфии" появится нормальный вратарь...
01:06
maks55555
Мразек для Филадельфии, конечно, вынужденное зло, не более того.
01:01
spetrov
...bezik, конечно. Извини.
00:27
.BattleFish.
Зачем Хич разбил тройку Раду с Бенном и Сегой, Спеццу уже пора в мавзолей отвозить, деградировал чувак напрочь, а они пытаются его воскресить, как итог страдают все!
00:21
spetrov
bezi, внутренний нерв сохраняется плюс середина 3-го периода. Немного осталось. )
00:21
.BattleFish.
Потрясающая игра, но главное, что Куч набрал три очка и снова оторвался от пустострела Мака, игра блеск истинное наслаждение!)))
00:20
bezik
Как после этого хоккея смотреть Даллас - СЛБ? Искрометная игра. Только Миллер не нравится пока, пусть пообвыкнет, что атака важнее обороны в Тампе. Поинт 9 из 14 буллитов. Царь
00:19
ViTTyler
Огнище! Смотрел со второго периода. Стамескин с Хедманом отожгли, Кучеров был хорош, Василевский божил. Летчики с Мразеком в плофе далеко не улетят, конечно...
00:17
spetrov
Хорошая игра. Василевский, на мой взгляд, некоторые необязательные пустил, в целом хорошо. Кучеров, Проворов на уровне. Моменты, когда пятерку PHL в течение долгого промежутка времени не выпускали из их зоня, выглядели впечатляюще. Немного не понял, за что Кучерова в ОТ удалили. Видимо, транслирующая организация тоже не поняла, показала все возможные моменты.
00:13
fireman32
Тот самый день,когда Василевскому вообще не стоило выходить на лед...ну разве что в овертайме)
00:13