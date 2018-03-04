"Тампа" обыграла "Филадельфию" в суперматче, Кучеров и Проворов набрали по 3 очка

"Тампа" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:6 по буллитам. В составе "Лайтнинг" 5 (2+3) очков набрал форвард Стивен Стэмкос, еще 4 (2+2) - Виктор Хедман.

Россиянин Никита Кучеров сделал 3 результативные передачи за 20 минут 8 секунд на площадке. Защитник Михаил Сергачев отыграл 14 минут 25 секунд и набрал "-2". Голкипер Андрей Василевский отразил 37 бросков из 43, а в серии буллитов не позволил соперникам поразить свои ворота.

Самым результативным в составе "Флайерз" стал защитник Иван Проворов. Он забросил 1 шайбу и сделал 2 результативные передачи. Россиянин за 23 минуты 49 секунд на льду заработал показатель "+2". Проворов был признан третьей звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Филадельфия" - 7:6 Б (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, 1:0)

Голы: Патрик - 10 (бол., Жиру, Ворачек), 7:08 - 0:1. Стэмкос - 26 (бол., Хедман, КУЧЕРОВ), 8:16 - 1:1. Ворачек - 14 (Патрик), 14:30 - 1:2. Хегг - 3 (Лотон, ПРОВОРОВ), 18:07 - 1:3. Хедман - 10 (Стэмкос, КУЧЕРОВ), 25:57 - 2:3. Джирарди - 4 (Стэмкос, Хедман), 32:47 - 3:3. Лехтеря - 2 (Уил, Филппула), 36:15 - 3:4. ПРОВОРОВ - 12 (Филппула), 41:06 - 3:5. Миллер - 14 (Гурд, Пойнт), 44:23 - 4:5. Стэмкос - 27 (КУЧЕРОВ, Киллорн), 47:38 - 5:5. Хедман - 11 (Стэмкос), 50:03 - 6:5. Жиру - 23 (Кутюрье, ПРОВОРОВ), 57:07 - 6:6.

Победный буллит: Пойнт.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Мразек.

Штраф: 12 - 4.

Броски: 35 (6+10+15+4) - 43 (14+11+14+4).

Наши: Кучеров (20:08/2/2), Сергачев (14:25/3/-2) - Проворов (23:49/5/2).

3 марта. Тампа. Amalie Arena.