06:30 | Хоккей — НХЛ

"Тампа", "Нэшвилл" и "Бостон" включились в борьбу за Тавареса


Нападающий "Айлендерс" Джон Таварес интересен нескольким клубам НХЛ, сообщает The Athletic. Ранее не форварда претендовали "Торонто", "Сан-Хосе" и "Даллас", сейчас подписать игрока хотят "Тампа", "Нэшвилл" и "Бостон".

За последние 6 лет Таварес в "Айлендерс" заработал 33 миллиона долларов. Клуб из Лос-Анджелеса предложил ему контракт на 88 миллионов.

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