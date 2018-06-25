"Тампа", "Нэшвилл" и "Бостон" включились в борьбу за Тавареса

Нападающий "Айлендерс" Джон Таварес интересен нескольким клубам НХЛ, сообщает The Athletic. Ранее не форварда претендовали "Торонто", "Сан-Хосе" и "Даллас", сейчас подписать игрока хотят "Тампа", "Нэшвилл" и "Бостон".

За последние 6 лет Таварес в "Айлендерс" заработал 33 миллиона долларов. Клуб из Лос-Анджелеса предложил ему контракт на 88 миллионов.