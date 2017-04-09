"Тампа" не вышла в плей-офф впервые с 2013 года

Победа "Торонто" над "Питтсбургом" (5:3) лишила "Тампа-Бэй" шансов на выход в плей-офф. "Лайтнинг" пропустит матчи Кубка Стэнли впервые с 2013 года. В последние два сезона "Тампа" выходила в финал Восточной конференции, а в 2015 году играли в финале Кубка Стэнли, где уступили "Чикаго".