09:25 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Тампа" не вышла в плей-офф впервые с 2013 года

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Победа "Торонто" над "Питтсбургом" (5:3) лишила "Тампа-Бэй" шансов на выход в плей-офф. "Лайтнинг" пропустит матчи Кубка Стэнли впервые с 2013 года. В последние два сезона "Тампа" выходила в финал Восточной конференции, а в 2015 году играли в финале Кубка Стэнли, где уступили "Чикаго".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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RapStar

Как местные спецы и предполагали - Тампе не хватило победы над полумёртвой Аризоной, аукнулось это ещё как...Ну ничего, зато стамеска к матчу с Баффало готов! А может, чем чёрт не шутит, и к ЧМ! А то отдыхал почти весь сезон, игровая практика ему на данный момент очень нужна

09:57

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