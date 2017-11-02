"Тампа" будет следить за дебютом Бойла за "Нью-Джерси"

Официальный Твиттер "Тампа-Бэй" поздравил нападающего Брайана Бойла с возвращение в состав "Нью-Джерси". Напомним, что месяц назад у 32-летнего хоккеиста был выявлен хронический миелоидный лейкоз. Заболевание игрока находилось на ранних стадиях, поэтому лечению было произведено с помощью медикаментов.

Сегодня стало известно, что Бойл сыграет против "Ванкувера". В прошлом сезоне Бойл провел 75 матчей в составе "Тампа-Бэй" и "Торонто" и записал на свой счет 25 (13+12) очков.

В своем Твиттере "Тампа" пообещала посмотреть первую игру форварда за "Дьяволов".