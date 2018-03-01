"Тампа" без Кучерова проиграла "Баффало", несмотря на 32 сэйва Василевского

"Баффало" на выезде обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Джейсона Помнвиля. В составе "Сэйбрз" 19 минут 44 секунды отыграл защитник Виктор Антипин.
За "Лайтнинг" 16 минут 7 секунд на площадке провел защитник Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Нападающий Никита Кучеров не принимал участия в игре из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Баффало" - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Конахер - 7 (Джирарди, Гурд), 18:03 - 1:0. Родригес - 6 (Поминвилль), 51:47 - 1:1. Поминвилль - 10 (бол., Ристолайнен, О`Райлли), 61:26 - 1:2.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Джонсон.
Штраф: 18 - 2.
Броски: 22 (6+6+10+0) - 34 (11+9+10+4).
Наши: Сергачев (16:07/1/1) - Антипин (19:44/1/-1).
Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Виктор Антипин
- Михаил Сергачев
gibson
Матч был ужасен. Зрители были вправе требовать деньги за билет. Тампа откровенно экономила силы, пытаясь обыграть Баффало на классе. Готовились к завтрашней битве с Далласом. Там выйдет Макдона и говорят, что Кучеров. Удивлен, что Василевский был в рамке. Но матч для него не был сложным, так что выйдет и завтра скорее всего. Но конечно незапланированная потеря очков. Тампа могла бы и более ответственно оттеснить к игре.
06:09
maxcds
Пусть пропущенная в ОТ шайба послужит Уассе уроком. Не жестикулируй, играй, будь сосредоточен. Хотя, конечно, всю игру щедеврально тащил. Что с Кучом? пи-пи-пи... Писали же, что готов сыграть.
06:02