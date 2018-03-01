05:40 | Хоккей — НХЛ

"Тампа" без Кучерова проиграла "Баффало", несмотря на 32 сэйва Василевского

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"Баффало" на выезде обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1 в овертайме. Победная шайба на счету Джейсона Помнвиля. В составе "Сэйбрз" 19 минут 44 секунды отыграл защитник Виктор Антипин.

За "Лайтнинг" 16 минут 7 секунд на площадке провел защитник Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 броска из 34. Нападающий Никита Кучеров не принимал участия в игре из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Баффало" - 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Конахер - 7 (Джирарди, Гурд), 18:03 - 1:0. Родригес - 6 (Поминвилль), 51:47 - 1:1. Поминвилль - 10 (бол., Ристолайнен, О`Райлли), 61:26 - 1:2.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Джонсон.

Штраф: 18 - 2.

Броски: 22 (6+6+10+0) - 34 (11+9+10+4).

Наши: Сергачев (16:07/1/1) - Антипин (19:44/1/-1).

Тампа. Amalie Arena.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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gibson

Матч был ужасен. Зрители были вправе требовать деньги за билет. Тампа откровенно экономила силы, пытаясь обыграть Баффало на классе. Готовились к завтрашней битве с Далласом. Там выйдет Макдона и говорят, что Кучеров. Удивлен, что Василевский был в рамке. Но матч для него не был сложным, так что выйдет и завтра скорее всего. Но конечно незапланированная потеря очков. Тампа могла бы и более ответственно оттеснить к игре.

06:09

maxcds

Пусть пропущенная в ОТ шайба послужит Уассе уроком. Не жестикулируй, играй, будь сосредоточен. Хотя, конечно, всю игру щедеврально тащил. Что с Кучом? пи-пи-пи... Писали же, что готов сыграть.

06:02

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