"Тампа" без Кучерова и Василевского обыграла "Даллас"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде "Даллас" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету Кори Конахера.
Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев отыграл 13 минут 55 секунд, нападающий Никита Кучеров продолжает восстановление от травмы, голкипер Андрей Василевский в этом матче отдыхал.
В состав "Старз" 23 минуты 32 секунды на площадке провел нападающий Александр Радулов. Россиянин сделал 1 результативную передачу.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Даллас" - "Тампа" 4:5 ОТ (1:1, 1:3, 2:0, 0:1)
Голы: Пойнт - 26 (Миллер), 1:02 - 0:1. Сегин - 33 (бол., Бенн, РАДУЛОВ), 11:05 - 1:1. Сегин - 34 (Клингберг, Линделл), 28:13 - 2:1. Чирелли - 1 (Хедман, Куниц), 29:20 - 2:2. Киллорн - 12 (Пакетт, Чирелли), 33:53 - 2:3. Стэмкос - 25 (Миллер), 36:08 - 2:4. Ритчи - 5 (Дикинсон, Эли), 41:50 - 3:4. Янмарк - 17 (Сегин, Факса), 59:56 - 4:4. Конахер - 8, 64:19 - 4:5.
Вратари: Бишоп (58:14 - 59:56) - Доминге.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 35 (13+6+14+2) - 25 (6+13+3+3).
Наши: Радулов (23:32/0/1) - Сергачев (13:55/1/-1).
2 марта. Даллас. American Airlines Center.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Александр Радулов
- НХЛ
- Даллас Старз
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Кори Конахер
windfolla
Идриси Жжёте напалмом :))
16:05
gibson
Как же бесят эти хоккейные агенты. Почему они постоянно лезут куда не следует? Мильштейн кричал, что Кучеров будет играть уже в матче с Баффало, а он не вышел и сегодня. Он что врач или тренер? Держал бы язык за зубами. Однако комментаторы, которые в теме, сказали, что судя по тому как Кучеров тренировался утром с командой его возвращение можно ожидать в самое ближайшее время (предыдущая тренировка у него была о ограничениями). Макдона тоже ожидается со дня на день. А пока без Кучерова Тампа в атаке имеет серьезные проблемы. Первые 30 минут Даллас владел огромным преимуществом и Тампу временами откровенно возил. Звено Сегина с Радуловым и Бенном смотрелась великолепно, думаю они наведут очень серьезного шороха в плей-офф. Лидер чемпионата выглядел абсолютно серой командой, в которой создать что-то впереди могло лишь новособранное звено Миллер-Поинт-Гурд (Купер перетряхнул все звенья). Стэмкос выглядел совершенным потерянным без Кучерова в звене с Куницем и Кэлаханом и полностью растворился. Но потом донный Бишоп решил свои команду в очередной раз слить и за 5 минут напускал очень плохих голов. Поле чего Даллас играть бросил, понимая, что ему ничего не светит с такой дырой в воротах. На третий периода Хичкок зачем-то убрал Радулова из звена Сегина и поставил туда Спеццу (непонятное решение). Но в середине третьего периода Даллас смог таки забить и решил попробовать спасти матч, Тампа тоже включилась и команды нехило порубились. А в концовке судьи наломали чудовищных дров. Купер был вне себя от ярости. Сначала, когда Даллас снял вратаря, Радулов выбил клюшку из рук Стэмкоса, а когда тот побежал меняться, то Сегин не давал ему это сделать, дважды его блокировал, отталкивая плечем. Это чистейший интерференс! Куда смотрели судьи пропустившие сразу два явных удаления я просто не понимаю! Но дальше больше, тот же Сегин на последних секундах запихал вратаря в ворота в потом потоптался ему по рукам, после чего был забит гол и его засчитали! Нонсенс! Ну а в овертайме Бишоп уже окончательно похоронил свою команду. Конахер забить там не мог, но шайба все равно как-то прошла в ворота. Отдельно хочу отметить Миллера. Он себя показал в этой игре. Выдал два паса-конфетки и был силен в силовой борьбе. Это прекрасное приобретение для Тампы. Очень полезного игрока заполучили.
09:17
Идриси
Коллеги, я призываю Вас проявить сострадание и до конца сезона не «чморить» Бнея Айртоновича Бабасяна. Поймите, человек пережил глубочайшую личную драму: 55 секунд отделяли Бнея Айртоновича от величайшего в его жизни эпистолярного триумфа. Руки его уже тянулись к клавиатуре, готовые настрочить серию торжествующе-злорадных пасквилей, но тут… Облом имени Гусева! Не каждый такое потрясение переживет… Коллеги, милосердие и еще раз милосердие!
09:07
Бабасян Арсен Ноунеймович
Отсутствия лакея никто и не заметил.))
08:50
maxcds
гол ярмарки забит с нарушением. скорее вчера с Уассей было чисто, но не сегодня.
08:49
bezik
Очень веселый овертайм, рекомендую к просмотру. Доминге дотерпел, надеюсь травмы не будет
08:38