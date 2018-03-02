"Тампа" без Кучерова и Василевского обыграла "Даллас"

"Тампа" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде "Даллас" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету Кори Конахера.

Защитник "Лайтнинг" Михаил Сергачев отыграл 13 минут 55 секунд, нападающий Никита Кучеров продолжает восстановление от травмы, голкипер Андрей Василевский в этом матче отдыхал.

В состав "Старз" 23 минуты 32 секунды на площадке провел нападающий Александр Радулов. Россиянин сделал 1 результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Тампа" 4:5 ОТ (1:1, 1:3, 2:0, 0:1)

Голы: Пойнт - 26 (Миллер), 1:02 - 0:1. Сегин - 33 (бол., Бенн, РАДУЛОВ), 11:05 - 1:1. Сегин - 34 (Клингберг, Линделл), 28:13 - 2:1. Чирелли - 1 (Хедман, Куниц), 29:20 - 2:2. Киллорн - 12 (Пакетт, Чирелли), 33:53 - 2:3. Стэмкос - 25 (Миллер), 36:08 - 2:4. Ритчи - 5 (Дикинсон, Эли), 41:50 - 3:4. Янмарк - 17 (Сегин, Факса), 59:56 - 4:4. Конахер - 8, 64:19 - 4:5.

Вратари: Бишоп (58:14 - 59:56) - Доминге.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 35 (13+6+14+2) - 25 (6+13+3+3).

Наши: Радулов (23:32/0/1) - Сергачев (13:55/1/-1).

2 марта. Даллас. American Airlines Center.