"Тампа-Бэй" вывела из обращения номер Лекавалье

Сегодня на арене "Тампа-Бэй" состоялась церемония выведения из обращения номера 4, под которым за команду выступал нападающий Венсан Лекавалье. 37-летний форвард выступал за "Молний" с 1998 по 2013 год, после чего провел два сезона в "Филадельфии" и один – в "Лос-Анджелесе".

В НХЛ Лекавалье провел 1212 матчей, в которых набрал 949 (421+528) очков. "Тампа" выбрала игрока под общим первым номером на драфте 1998 года.