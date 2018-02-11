"Тампа-Бэй" вывела из обращения номер Лекавалье

Сегодня на арене "Тампа-Бэй" состоялась церемония выведения из обращения номера 4, под которым за команду выступал нападающий Венсан Лекавалье. 37-летний форвард выступал за "Молний" с 1998 по 2013 год, после чего провел два сезона в "Филадельфии" и один – в "Лос-Анджелесе".
В НХЛ Лекавалье провел 1212 матчей, в которых набрал 949 (421+528) очков. "Тампа" выбрала игрока под общим первым номером на драфте 1998 года.
Let’s do this, #Bolts Nation. ⚡️ #VL4 pic.twitter.com/iW2pSAwLXj– #VL4 (@TBLightning) 10 февраля 2018 г.
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Оленевод (Бильдыев)
А вот в Ак Барсе не смог...
12:06
bezik
Сан Луи и так подняли, причём его не очень любят в Тампе и считают предателем за то, что требовал обмена и ушёл в НЙР. А Лекавалье просто выкупили, и правильно. Но его абсолютно заслуженно подняли. Следующий Брэд Ричардс? Или же Стэмкос
11:55
Долго наблюдал за идиотами на эт
Через 10 лет выведут Стэма, а через 15 Никитоса
10:06
Марио66
HarryAngel, Лекавалье был главной звездой и капитаном золотого состава Тампы. Его роль в той команде я бы не стал недорценивать.
06:28
HarryAngel
Я бы понял про СенЛуи. Но лекабалье даже в сборную не брали
05:45
maks55555
Заметный был игрок, также, как и второй выведенный номер Тампы - Сан-Луи.
04:48