02:30 | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" вывела из обращения номер Лекавалье

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Сегодня на арене "Тампа-Бэй" состоялась церемония выведения из обращения номера 4, под которым за команду выступал нападающий Венсан Лекавалье. 37-летний форвард выступал за "Молний" с 1998 по 2013 год, после чего провел два сезона в "Филадельфии" и один – в "Лос-Анджелесе".

В НХЛ Лекавалье провел 1212 матчей, в которых набрал 949 (421+528) очков. "Тампа" выбрала игрока под общим первым номером на драфте 1998 года.

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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Оленевод (Бильдыев)

А вот в Ак Барсе не смог...

12:06

bezik

Сан Луи и так подняли, причём его не очень любят в Тампе и считают предателем за то, что требовал обмена и ушёл в НЙР. А Лекавалье просто выкупили, и правильно. Но его абсолютно заслуженно подняли. Следующий Брэд Ричардс? Или же Стэмкос

11:55

Долго наблюдал за идиотами на эт

Через 10 лет выведут Стэма, а через 15 Никитоса

10:06

Марио66

HarryAngel, Лекавалье был главной звездой и капитаном золотого состава Тампы. Его роль в той команде я бы не стал недорценивать.

06:28

HarryAngel

Я бы понял про СенЛуи. Но лекабалье даже в сборную не брали

05:45

maks55555

Заметный был игрок, также, как и второй выведенный номер Тампы - Сан-Луи.

04:48

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