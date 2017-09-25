"Тампа-Бэй" выведет из обращения номер Лекавалье

"Тампа-Бэй" выведет из обращения 4-й номер, под которым долгое время играл бывший нападающий Венсан Лекавалье, сообщает официальный сайт клуба. Мероприятие по поднятию свитера под своды арены состоится 10 февраля следующего года перед матчем против "Лос-Анджелеса".

Напомним, что 37-летний хоккеист выступал за "Молний" с 1998 по 2013 год. Клуб выбрал игрока под первым номером драфта НХЛ-1998. Всего за клуб он провел 1037 матчей, в которых набрал 874 (383+491) очка.