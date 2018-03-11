"Тампа-Бэй", "Вегас" и "Торонто" – три звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила трех звезд игрового дня в регулярном чемпионате. Отметим, что лига выбрала три клуба.

Первой звездой признана "Тампа-Бэй", которая первой в этом сезоне достигла отметки в 100 очков. На втором месте – "Вегас", установивший новый рекорд по выездным победам для клубов-новичков лиги (20 побед), обыграв "Баффало" (2:1 Б). Третья звезда – "Торонто", установивший новый клубный рекорд по количеству домашних побед подряд (10 побед), обыграв "Питтсбург" со счетом 5:2.