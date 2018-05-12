"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин удвоил преимущество своей команды в 1-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". 32-летний россиянин за 3 секунды до конца первого периода реализовал большинство. Теперь у него 16 (9+7) очков в плей-офф.
Ассистировал Овечкину соотечественник Евгений Кузнецов. Для которого этот голевой пас стал вторым в этой встрече. Теперь у него 16 (7+9) очков в плей-офф.
WHAT A TURN OF EVENTS! @OVI8 MAKES IT 2-0! #ALLCAPS pic.twitter.com/w7vT4GM8ul– Washington Capitals (@Capitals) 12 мая 2018 г.
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Andyk1
Вашики сами себе проблемы рисуют..
05:24
$n10nep$
Опять удаление. 4-2 и уже будет опасно.
05:22
$n10nep$
fktrctqrf У Вашингтона сегодня Бураковски ....дак косяк за косяком,козел 04:57 ==================== Разыгрался вроде Бурак.
05:21
$n10nep$
unLost14 $n10nep$, мож баблишка зарядил?)) 05:08 =================== По-любому. Бабло победило добро))
05:16
Andyk1
Стамеска размочил..щаз тампоны полетят вперёд..
05:15
fktrctqrf
Нх я гундел,Васю заменили((больше не буду
05:13
unLost14
$n10nep$, мож баблишка зарядил?))
05:08
$n10nep$
Антон Шипулин гений биатлона ЛБГТист кураж поймал еще с серии с Питтсбургом, вот это очень плохо 04:59 ======================= дык пока ни одного мертвого спасения.
05:04
$n10nep$
unLost14 Антон Шипулин гений биатлона, а ты ж вроде за Вашик и Ови всегда топил, не? 05:02 ========================= Тоже самое хотел спросить))
05:03
$n10nep$
fktrctqrf У Вашингтона сегодня Бураковски ....дак косяк за косяком,козел 04:57 ========================= Ты знаешь, я вначале игры обрадовался, что он вышел, а потом даже забыл, что он играет))
05:02
unLost14
Антон Шипулин гений биатлона, а ты ж вроде за Вашик и Ови всегда топил, не?
05:02
Антон Шипулин гений биатлона
ЛБГТист кураж поймал еще с серии с Питтсбургом, вот это очень плохо
04:59
Andyk1
Пока всё катится к разгрому Тампы.. Неожиданно, но все по делу..
04:58
fktrctqrf
У Вашингтона сегодня Бураковски ....дак косяк за косяком,козел
04:57
Антон Шипулин гений биатлона
Наместникова продали зачем? Дебилы, ***
04:56
fktrctqrf
Да и я серьезн.Молний проблемы
04:55
Антон Шипулин гений биатлона
Че происходит??? Соберитесь, **даки!! Опять физрук Купер недонастроил!!!
04:54
$n10nep$
fktrctqrf $n10nep$ Надо 5-ю, чтобы Васю психологически убить. 04:40 Вот и я про тоже.Ну и ладно(сарказм) 04:50 ========================= Не, ну я то серьезно. Никаких симпатий к Тампе в противостоянии с Вашиками нет от слова совсем.
04:52
fktrctqrf
$n10nep$ Надо 5-ю, чтобы Васю психологически убить. 04:40 Вот и я про тоже.Ну и ладно(сарказм)
04:50
$n10nep$
Надо 5-ю, чтобы Васю психологически убить.
04:40
Adios Amigos R...
Тампа, похоже, решила традиции ради начать первый матч так-же, как в серии с Бостоном...) Ваще всё из рук валится...
04:36
unLost14
Спокуха, только первый матч. Но он идеален, продолжать так же, Эллер хорош, Карлсон с Орлом тоже. Ови и Кузнец на уровне. Ништяк.
04:33
Весёлый©
В общем, проснулся, чтобы лишний раз убедиться, что тащат любимые игроки Графа - Кузя и Орлов. Все ясно, всем спокойной ночи.
04:33
fktrctqrf
Я конечно за Вашингтон но вопрос почему не меняет Василевского??хм..
04:32
$n10nep$
Сергачев в таком говнище должен по 20+ играть.
04:31
$n10nep$
Хедман бесполезный кусок мышц))
04:29
$n10nep$
Роль Карлсона все уменьшается и уменьшается. Роль Орлова, несмотря на его ошибки, все увеличивается. Все верно, Барри))
04:28
$n10nep$
Заколебали вы со своей Тампой. Там один нормальный игрок Пойнт. Вернее супер игрок. Ну и Купер идиот. Давно надо в ПП использовать Сергачева, а не Хедмана.
04:27
$n10nep$
Вынос.
04:26
$n10nep$
Я не знаю, что вы там смотрите. Вашингтон как с детьми малыми играют пока на одном коньке. Даже скорости не включали. Только Пойнт у Тампы и опасен. Куч со Стамеской по одиночке что-то пытаются сделать. Есть еще кто-то, кто сомневается, что Эллер сильнее Бэкса? Может и не нужен уже Бэкс?
04:25