"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз"

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин удвоил преимущество своей команды в 1-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". 32-летний россиянин за 3 секунды до конца первого периода реализовал большинство. Теперь у него 16 (9+7) очков в плей-офф.

Ассистировал Овечкину соотечественник Евгений Кузнецов. Для которого этот голевой пас стал вторым в этой встрече. Теперь у него 16 (7+9) очков в плей-офф.