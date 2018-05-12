03:54 | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз"

40

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин удвоил преимущество своей команды в 1-м матче 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй". 32-летний россиянин за 3 секунды до конца первого периода реализовал большинство. Теперь у него 16 (9+7) очков в плей-офф.

Ассистировал Овечкину соотечественник Евгений Кузнецов. Для которого этот голевой пас стал вторым в этой встрече. Теперь у него 16 (7+9) очков в плей-офф.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (40)
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Andyk1

Вашики сами себе проблемы рисуют..

05:24

$n10nep$

Опять удаление. 4-2 и уже будет опасно.

05:22

$n10nep$

fktrctqrf У Вашингтона сегодня Бураковски ....дак косяк за косяком,козел 04:57 ==================== Разыгрался вроде Бурак.

05:21

$n10nep$

unLost14 $n10nep$, мож баблишка зарядил?)) 05:08 =================== По-любому. Бабло победило добро))

05:16

Andyk1

Стамеска размочил..щаз тампоны полетят вперёд..

05:15

fktrctqrf

Нх я гундел,Васю заменили((больше не буду

05:13

unLost14

$n10nep$, мож баблишка зарядил?))

05:08

$n10nep$

Антон Шипулин гений биатлона ЛБГТист кураж поймал еще с серии с Питтсбургом, вот это очень плохо 04:59 ======================= дык пока ни одного мертвого спасения.

05:04

$n10nep$

unLost14 Антон Шипулин гений биатлона, а ты ж вроде за Вашик и Ови всегда топил, не? 05:02 ========================= Тоже самое хотел спросить))

05:03

$n10nep$

fktrctqrf У Вашингтона сегодня Бураковски ....дак косяк за косяком,козел 04:57 ========================= Ты знаешь, я вначале игры обрадовался, что он вышел, а потом даже забыл, что он играет))

05:02

unLost14

Антон Шипулин гений биатлона, а ты ж вроде за Вашик и Ови всегда топил, не?

05:02

Антон Шипулин гений биатлона

ЛБГТист кураж поймал еще с серии с Питтсбургом, вот это очень плохо

04:59

Andyk1

Пока всё катится к разгрому Тампы.. Неожиданно, но все по делу..

04:58

fktrctqrf

У Вашингтона сегодня Бураковски ....дак косяк за косяком,козел

04:57

Антон Шипулин гений биатлона

Наместникова продали зачем? Дебилы, ***

04:56

fktrctqrf

Да и я серьезн.Молний проблемы

04:55

Антон Шипулин гений биатлона

Че происходит??? Соберитесь, **даки!! Опять физрук Купер недонастроил!!!

04:54

$n10nep$

fktrctqrf $n10nep$ Надо 5-ю, чтобы Васю психологически убить. 04:40 Вот и я про тоже.Ну и ладно(сарказм) 04:50 ========================= Не, ну я то серьезно. Никаких симпатий к Тампе в противостоянии с Вашиками нет от слова совсем.

04:52

fktrctqrf

$n10nep$ Надо 5-ю, чтобы Васю психологически убить. 04:40 Вот и я про тоже.Ну и ладно(сарказм)

04:50

$n10nep$

Надо 5-ю, чтобы Васю психологически убить.

04:40

Adios Amigos R...

Тампа, похоже, решила традиции ради начать первый матч так-же, как в серии с Бостоном...) Ваще всё из рук валится...

04:36

unLost14

Спокуха, только первый матч. Но он идеален, продолжать так же, Эллер хорош, Карлсон с Орлом тоже. Ови и Кузнец на уровне. Ништяк.

04:33

Весёлый©

В общем, проснулся, чтобы лишний раз убедиться, что тащат любимые игроки Графа - Кузя и Орлов. Все ясно, всем спокойной ночи.

04:33

fktrctqrf

Я конечно за Вашингтон но вопрос почему не меняет Василевского??хм..

04:32

$n10nep$

Сергачев в таком говнище должен по 20+ играть.

04:31

$n10nep$

Хедман бесполезный кусок мышц))

04:29

$n10nep$

Роль Карлсона все уменьшается и уменьшается. Роль Орлова, несмотря на его ошибки, все увеличивается. Все верно, Барри))

04:28

$n10nep$

Заколебали вы со своей Тампой. Там один нормальный игрок Пойнт. Вернее супер игрок. Ну и Купер идиот. Давно надо в ПП использовать Сергачева, а не Хедмана.

04:27

$n10nep$

Вынос.

04:26

$n10nep$

Я не знаю, что вы там смотрите. Вашингтон как с детьми малыми играют пока на одном коньке. Даже скорости не включали. Только Пойнт у Тампы и опасен. Куч со Стамеской по одиночке что-то пытаются сделать. Есть еще кто-то, кто сомневается, что Эллер сильнее Бэкса? Может и не нужен уже Бэкс?

04:25

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