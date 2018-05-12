06:00 | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Овечкин - 1-я звезда, Кузнецов - 2-я

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой 1-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (4:2). На счету 32-летнего россиянина 1 гол, 1 голевая передача и 3 силовых приема.

Второй звездой встречи признан еще один россиянин - Евгений Кузнецов. Нападающий "Кэпиталз" отметился двумя голевыми передачами. Замкнул тройку лучших автор победной шайбы Джей Бигл.

Кемпны с передачи Кузнецова открыл счет //
Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз" //
Овечкин набрал 17-е очко в плей-офф

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КОММЕНТАРИИ (1)
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adehduard

А Василевский- 4-я!!

06:27

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