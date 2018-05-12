"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Овечкин - 1-я звезда, Кузнецов - 2-я

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой 1-го матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Тампа-Бэй" (4:2). На счету 32-летнего россиянина 1 гол, 1 голевая передача и 3 силовых приема.

Второй звездой встречи признан еще один россиянин - Евгений Кузнецов. Нападающий "Кэпиталз" отметился двумя голевыми передачами. Замкнул тройку лучших автор победной шайбы Джей Бигл.

Кемпны с передачи Кузнецова открыл счет //

Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз" //

Овечкин набрал 17-е очко в плей-офф