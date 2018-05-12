"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Кузнецов, Овечкин и Орлов обыграли Василевского, Сергачева и Кучерова

"Вашингтон" переиграл "Тампа-Бэй" в первом матче финальной серии Восточной конференции (4:2). В пяти шайбах поучаствовали российские хоккеисты. Счет в серии стал 1-0 в пользу "Кэпиталз".
В составе гостей Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка, Евгений Кузнецов сделал 2 голевые передачи, а также 1 ассист на свой счет записал Дмитрий Орлов.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился голевой передачей, а также заброшенной шайбой, которую отменили. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отыграл 2 периода, пропустив 4 шайбы при 21 сэйве.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала
1-й матч
"Тампа-Бэй" – "Вашингтон" – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)
Голы: Кемпны - 1 (КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 7:28 - 0:1. ОВЕЧКИН - 9 (бол., КУЗНЕЦОВ, Оши), 19:54 - 0:2. Бигл - 2 (Коннолли, ОРЛОВ), 22:40 - 0:3. Эллер - 4 (бол., Оши, ОВЕЧКИН), 26:42 - 0:4. Стэмкос - 4 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 43:45 - 1:4. Палат - 5 (Джонсон, Строльман), 53:03 - 2:4.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (Доминге, 40:00, 58:25) - Холтби.
Штраф: 8 - 6.
Броски: 21 (2+8+11) - 32 (9+16+7).
Наши: Сергачев (16:57/3/0), Кучеров (18:01/3/-1) - Орлов (25:24/1/1), Кузнецов (16:52/0/0), Овечкин (17:40/3/0).
12 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии: 0-1.
Кемпны с передачи Кузнецова открыл счет // Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз" //
"Кэпиталз" с передачи Орлова забросил 3-ю шайбу // Овечкин набрал 17-е очко в плей-офф //
Отмененная шайба Кучерова. Видео // Василевского сменили после 4-х пропущенных шайб //
"Лайтнинг" с передачи Кучерова отыграл одну шайбу
Опрос
- Александр Овечкин
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
- Никита Кучеров
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
spetrov
$n10nep$, поучи тещу из Вашингтона щи варить. То, что он выхогдит на брасывания, говорит о том, к примеру, что он лучший в этом компоненте в этом сочетании.
06:53
$n10nep$
spetrov Объективно говоря, вбрасывания и не были его фишкой. 06:44 =================================== Объективно говоря, над ними надо работать. Кросби вон всегда после тренировок их отрабатывал.
06:47
spetrov
Объективно говоря, вбрасывания и не были его фишкой.
06:44
$n10nep$
Кузе надо срочно что-то со вбрасываниями делать. Если в атаке выиграл два из двух, то в защите проиграл три из трех, а это катастрофа. 40% всего.
06:29
spetrov
В первых двух периодах уничтожение было. ----- +1. В 3-м чуть подрасслабились.
06:23
adehduard
Чашку вшам!!
06:23
$n10nep$
Тротц вообще удивлять меня начал. В концовке грамотно только первое и второе звено выпускал, не дав даже шанса Тампе. И Бигла грамотно интегрировал на это время во второе. Неужели тоже меняется? Удивительно, я думал он необучаемый и очень стереотипный человек.
06:18
maxcds
$n10nep$, ох напомнил же ты про Гусева... это вообще 100% примета((( пы.сы. про Карлсона абсолютно согласен. Он не незаменим. Про Бэкса давно пишу, что это дутый топ. Статистику в защиту не приводить.
06:15
Bauer-One&Only
FIFA - да, вроде опытный парень и так подвести всех И вообще сегодня мне показалось, что Тротц > Купер, причём с запасом так
06:14
$n10nep$
= Даль = ======================= Шаришь, бродяга))
06:13
= Даль =
серия Вашингтон-Тампа 4:0 или 4:1. Качество хоккея в серии Тампы с Бостоном было на порядок ниже, чем вашиков и пингов. В игре Тампы ничего нет и дело тут не в усталости,они и в регулярке нулёвые были.
06:12
$n10nep$
fifa_guru ======================== Орлов растет и растет постоянно. Когда он на площадке любое звено Вашиков может навязать атакующую агрессию. С Карлсоном это не канает. Мне просто очень обидно, что защитник с таким атакующим потенциалом не играет в первом ПП. А почему? Потому что есть Карлсон. Не такая уж он и мессия, чтобы ему замену не найти. К тому же бабло освободится. Мне кажется, ему уже намекнули, что с ним не будут продлять. Больно кислое лицо у него в в ПО. Могу ошибаться конечно. Еще бы Бэкса удачно скинуть и можно смело еще 2-3 сезона на КС претендовать.
06:11
fifa_guru
Bauer-One&Only команда идет отыгрываться и такое нелепое удаление.
06:09
Шаир
Осталось 7 шагов
06:07
fifa_guru
$n10nep$ Карлссон важный защитник для Вашиков. Они уже потеряли одного хорошего (Шмидт). В сериях с Коламбусом и Питтсбургом не помню чтоб Карлссон проваливался как Орлов в паре матчей. Особенно в матче когда Панарин феерил
06:06
Bauer-One&Only
FIFA - Кунице Уилсон под кожу залез, тот видать за пингвинов до сих пор переживает, вот и рвёт шлем вместе с головой. В нфл за это выкинули бы из игры совсем
06:05
$n10nep$
maxcds$n10nep$ maxcdsда. меня волнует только одно - в этом плове на Востоке выигрывать первые матчи на выезде не очень хороший тренд... 05:56 =================================================== Я честно скажу - в приметы не верю, как и в нефартовость Виктора Гусева. В спорте можно найти миллионы событий, когда приметы не срабатывали, причем не срабатывают гораздо чаще. Просто мы не так заостряем на этом внимание, но вот когда срабатывают))
06:03
unLost14
Всё только начинается. Согласен с Графом, нужно забыть эту игру, и попытаться взять вторую. Будет очень сложно, Тампа по-прежнему фаворит.
06:03
fifa_guru
$n10nep$ fifa_guru ====================== В первых двух периодах уничтожение было. По броскам что-то типа 20-7. // ага. стату видел. буду переглядывать )
06:02
$n10nep$
fifa_guru $n10nep$ И в следующем будет тоже самое // если карлссона не подпишут.... то не будет) 05:56 ====================================== Не знаю. Имхо он и не нужен особо. В равных составах он не особо сейчас. Посмотри сколько он сегодня отыграл и это с учетом ПП. А когда Орел официального в первой паре будет, совсем другая игра у него пойдет. Так же как у Кузи. Смотри, что творит Эллер, как только у него появилось доверие и время. Избавляться надо от некоторых блатарей, которые зажрались.
06:02
Монте-Кристо (Мститель) .
При счете 4:0 Вашингтон фактически бросил играть. Стал действовать крайне вальяжно уже во втором периоде. Сразу подумал, что выиграть то он выиграет. Но в третьем периоде Тампа столичных за пижонство накажет. А до счета 4:0 Вашингтон действовал очень хорошо. Полностью доминируя на площадке. Причем все игроки столичных были хороши. Особенно и выделить кого-нибудь сложно. Но отмечу двоих. Кемпни и Орлова. И не только за игру в обороне, но прежде всего за то, что они демонстрировали в нападении. Но после того, как счет стал 4:0, все игроки Вашингтона резко сбавили и начали "ваньку валять", пошли ошибки. Но хорошо все то, что хорошо заканчивается. Лишь бы шапкозакидательского настроения в следующем матче не было. Тампа ведь будет злая.
06:00
Kurt
Есть первая. Надо продолжать в том же духе. Васята тоже похоже желает Овечкину КС. Молодец. Полностью его в этом поддерживаю. Хотя особой вины ни в одной из пропущенных шайб нет.
05:59
$n10nep$
fifa_guru ====================== В первых двух периодах уничтожение было. По броскам что-то типа 20-7.
05:58
fifa_guru
$n10nep$ И в следующем будет тоже самое // если карлссона не подпишут.... то не будет)
05:56
maxcds
$n10nep$ maxcds ========================== Согласен по поводу Ови, только что сам хотел это написать. Причем не только в большинстве стал возиться с шайбой. Появилась уверенность, шайба перестала сходить с крюка. Теперь не спешит избавляться от шайбы, ищет лучшего продолжения. Все Санины проблемы были в психологии.///////да. меня волнует только одно - в этом плове на Востоке выигрывать первые матчи на выезде не очень хороший тренд...
05:56
$n10nep$
Вывод по первой игре такой - как Тампа вообще в ПО попала. С Бостоном они нормально играли. Там просто Бостону везло. Сегодня их всю игру возили как детей, даже в третьем периоде. Может уверовали в слабость Вашингтона?
05:56
fifa_guru
первая игра. не надо по ней судить. смотрел только третий период. Тампа хорошо поддавила, а вот Кунитц сегодня налажал с удалениями. Затем обоюдоострая игра получилась, и вашики не настолько расклеились после второй чтобы сделать такой камбэк
05:56
ростовский свин
бостон тоже выиграл 6-2 ,не спешим с выводами..
05:54
$n10nep$
Michelangelo.ru ======================================= Да этот единственный и последний шанс каждый год. И в следующем будет тоже самое. Запас прочности у Вашиков есть.
05:53
Монте-Кристо (Мститель) .
Коварная и подлая тактика Тампы в действии. Первый матч серии они проигрывают, не оказывая серьезного сопротивления сопернику. Чем усыпляют его. Вызывают у него благодушное настроение. А потом без особых проблем расслабленного оппонента «берут за пицунду и одевают на кукан». Так было и с Бостоном. Есть и второй признак, что положение Вашингтона безнадежно. В предыдущих сериях Вашингтона та команда, которая выигрывала первый матч, потом вылетала из розыгрыша кубка Стэнли. Поэтому я предлагаю Вашингтону сразу сдаться. Ему уже ловить нечего. А если серьезно, то победа в данной игре значит, что ничего не значит. И о ней лучше сразу забыть. И представить, что счет в серии 0:0. А еще правильнее считать, что Тампа в серии ведет и следующий матч решающий. От него зависит «быть или не быть». (написано перед третьим периодом)
05:53