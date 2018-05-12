"Тампа-Бэй" - "Вашингтон": Кузнецов, Овечкин и Орлов обыграли Василевского, Сергачева и Кучерова

"Вашингтон" переиграл "Тампа-Бэй" в первом матче финальной серии Восточной конференции (4:2). В пяти шайбах поучаствовали российские хоккеисты. Счет в серии стал 1-0 в пользу "Кэпиталз".

В составе гостей Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка, Евгений Кузнецов сделал 2 голевые передачи, а также 1 ассист на свой счет записал Дмитрий Орлов.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился голевой передачей, а также заброшенной шайбой, которую отменили. Российский голкипер "Лайтнинг" Андрей Василевский отыграл 2 периода, пропустив 4 шайбы при 21 сэйве.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала

1-й матч

"Тампа-Бэй" – "Вашингтон" – 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

Голы: Кемпны - 1 (КУЗНЕЦОВ, Карлсон), 7:28 - 0:1. ОВЕЧКИН - 9 (бол., КУЗНЕЦОВ, Оши), 19:54 - 0:2. Бигл - 2 (Коннолли, ОРЛОВ), 22:40 - 0:3. Эллер - 4 (бол., Оши, ОВЕЧКИН), 26:42 - 0:4. Стэмкос - 4 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 43:45 - 1:4. Палат - 5 (Джонсон, Строльман), 53:03 - 2:4.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ (Доминге, 40:00, 58:25) - Холтби.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 21 (2+8+11) - 32 (9+16+7).

Наши: Сергачев (16:57/3/0), Кучеров (18:01/3/-1) - Орлов (25:24/1/1), Кузнецов (16:52/0/0), Овечкин (17:40/3/0).

12 мая. Тампа. Amalie Arena.

Счет в серии: 0-1.

Кемпны с передачи Кузнецова открыл счет // Овечкин удвоил преимущество "Кэпиталз" //

"Кэпиталз" с передачи Орлова забросил 3-ю шайбу // Овечкин набрал 17-е очко в плей-офф //

Отмененная шайба Кучерова. Видео // Василевского сменили после 4-х пропущенных шайб //

"Лайтнинг" с передачи Кучерова отыграл одну шайбу