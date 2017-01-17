"Тампа-Бэй" в гостях победил "Лос-Анджелес", Кучеров отдал передачу

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила "Лос-Анджелес" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Брайан Бойл. Одним из его ассистентов выступил россиянин Никита Кучеров.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Тампа-Бэй" - 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Клиффорд - 3, 8:33 - 1:0. Джонсон - 13 (Друэн, Витковски), 14:33 - 1:1. Бойл - 11 (Филппула, КУЧЕРОВ), 38:47 - 1:2.

Вратари: Будай (58:48 - 59:52) - Бишоп.

Штраф: 9 - 11.

Броски: 32 (12+9+11) - 29 (13+11+5).

Наши: - - Кучеров (20:42/3/1), Наместников (15:57/2/0), Нестеров (20:19/0/0).

16 января. Лос-Анджелес. Staples Center.