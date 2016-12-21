"Тампа-Бэй" с Василевским обыграла "Детройт", Наместников забросил шайбу

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" со счетом 4:1. Одну из шайб в составе "Лайтнинг" забросил российский нападающий Владислав Наместников.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский вышел на лед на 13-й минуте, заменив Бена Бишопа, и отразил 22 броска.

НХЛ

регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Детройт" - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Бойл - 7 (Строльман, Друэн), 7:02 - 1:0. Друэн - 8 (бол., Киллорн, Джонсон), 27:41 - 2:0. Пойнт - 3 (бол., Джонсон, Хедман), 37:04 - 3:0. НАМЕСТНИКОВ - 4 (Киллорн, Пойнт), 39:27 - 4:0. Манта - 5 (Дженсен, Зеттерберг), 59:49 - 4:1.

Вратари: Бишоп (ВАСИЛЕВСКИЙ, 12:14) - Ховард (Мразек, 25:39).

Штраф: 17 - 19.

Броски: 31 (13+11+7) - 27 (7+12+8).

Наши: Наместников (15:32/1/1) - -.

21 декабря. Тампа. Amalie Arena.