"Тампа-Бэй" проиграла "Монреалю", Кучеров отметился голом

"Монреаль" на своем льду победил "Тампа-Бэй" со счетом 2:1 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" прервали неудачную серию из пяти поражений кряду.

В составе победителей в основное время отличился Макс Пачоретти, победный буллит на счету Пола Байрона. У гостей 26-й гол в сезоне забил российский нападающий Никита Кучеров. Владислав Наместников провел на льду 19 минут и не нанес ни одного броска по воротам, защитник Михаил Сергачев заработал показатель полезности "-1" за 21 минуту на льду.

Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 37 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" – "Тампа-Бэй" – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пачоретти - 9, 20:20 - 1:0. КУЧЕРОВ - 26 (Стэмкос, Хедман), 21:04 - 1:1.

Победный буллит: Байрон.

Вратари: Прайс - ВАСИЛЕВСКИЙ.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 38 (10+15+11+2) - 45 (11+13+16+5).

Наши: - - Кучеров (21:52/2/+1), Наместников (19:22/0/0), Сергачев (21:37/0/-1).

5 января. Монреаль. Centre Bell.