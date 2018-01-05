"Тампа-Бэй" проиграла "Монреалю", Кучеров отметился голом

"Монреаль" на своем льду победил "Тампа-Бэй" со счетом 2:1 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Канадиенс" прервали неудачную серию из пяти поражений кряду.
В составе победителей в основное время отличился Макс Пачоретти, победный буллит на счету Пола Байрона. У гостей 26-й гол в сезоне забил российский нападающий Никита Кучеров. Владислав Наместников провел на льду 19 минут и не нанес ни одного броска по воротам, защитник Михаил Сергачев заработал показатель полезности "-1" за 21 минуту на льду.
Голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 37 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" – "Тампа-Бэй" – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Пачоретти - 9, 20:20 - 1:0. КУЧЕРОВ - 26 (Стэмкос, Хедман), 21:04 - 1:1.
Победный буллит: Байрон.
Вратари: Прайс - ВАСИЛЕВСКИЙ.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 38 (10+15+11+2) - 45 (11+13+16+5).
Наши: - - Кучеров (21:52/2/+1), Наместников (19:22/0/0), Сергачев (21:37/0/-1).
5 января. Монреаль. Centre Bell.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- НХЛ
- Монреаль Канадиенс
- Никита Кучеров
- Макс Пачоретти
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
- Пол Байрон
AndersenRUS
re fifa_guru А вот по Васе полностью не согласен, помню твои слова, что кипер не вселяет уверенности, что он топ. Далеко ходить не надо, этот матч посмотри. Напихали бы Тампе полную авоську, если бы не он. Причем в целом не сказал бы, что у Прайса были мега сейвы, кроме момента в овере. У Васи их было пяток как минимум. Помню одно интервью коуча вратарей, помоему про Аллена, поправьте меня если не прав. Там он говорил, что учил кипера правильно выбирать позицию, а не играть постоянно на реакции, это слишком энергозатратно. Вот Вася в данный момент лучший, кто выбирает правильно позицию и ловит шайбы в тело. Со стороны смотрится не так зрелищно, зато эффективно :) З.Ы. Кстати насчет прыжка рекомендую посмотреть последнюю шайбу в матче Коламбуса, когда Бобр уезжающий на скамейку, попытался отбить шайбу в пустые ворота, жаль что не получилось :)
13:27
AndersenRUS
re fifa_guru Вот по КМ полностью согласен, не турнир, а петросяния, типа матча всех звезд. Состав определяется за полгода, чтобы накрафтить побольше маек, о чем речь вообще...
13:17
fifa_guru
КоньМорозаНеБоится хороший посыл, организовать новый турнир. им деньги за всю коммерцию. нам в радость посмотреть хоккей лучших
12:36
КоньМорозаНеБоится
Ходят упрямые слухи что Фазель шлет лесом МОК из за их жадности и договаривается с НХЛ об общем турнире сборных в годы между ОИ. А на лимпиадку не старше 23 кататься будут
12:31
fireman32
maxcds...Пачиоретти забил после того,как Сергачев выложил ему пас прямо в своей зоне.
12:12
maxcds
fifa_guru ... а что за турнир такой КМ? в 2004, в 2016.. какие-то сборные Европы и Америки)) //// турнир, на котором играют сильнейшие хоккеисты планеты... Хоккеисты на одной ноге катают там //// Саня Овечкин с 2008 года играет на одной ноге, да так, что многим до такого уровня никогда не добраться.... Есть два котирующихся турнира (например в чл.Золотого клуба) - это ЧМ и Олимпиада. Кубка мира там нет //// Малкина в списке 100 нет и что теперь? он сильнее, как минимум половины, из того списка))) .... Далее, учитывая какое положение и отношения между НХЛ и МОК, то хз когда мы увидим полноценно сильные составы сборных, в т.ч. Проворова //// ну не в 2018м точно, думаю в 2020м.
09:44
fifa_guru
maxcds я знаю, что Олимпийский хоккей пройдет в Корее, а через 4 года в Китае. есть система определения участников. а что за турнир такой КМ? в 2004, в 2016.. какие-то сборные Европы и Америки)) показуха для публики, да и только. Хоккеисты на одной ноге катают там, чтоб не травмироваться и провести сезон в дальнейшем. Есть два котирующихся турнира (например в чл.Золотого клуба) - это ЧМ и Олимпиада. Кубка мира там нет. Далее, учитывая какое положение и отношения между НХЛ и МОК, то хз когда мы увидим полноценно сильные составы сборных, в т.ч. Проворова
09:26
maxcds
fifa_guru maxcds не подскажешь когда следующий КМ? //// вообще планировали проводить каждые 4 года, то бишь в 2020м теперь. Точная дата не определена, как и место и участники.
09:20
fifa_guru
maxcds не подскажешь когда следующий КМ?
09:11
maxcds
fifa_guru, лимпиады вестимо, да КМ
09:03
fifa_guru
maxcds это ты про какие такие крупные турниры имеешь в виду?))
08:33
maxcds
AndersenRUS ... бред полный /// парниша, ведь мог бы по другому выразить свое несогласие) звездняк от того, что хлопает арбитрам, толкает после свистка в спину, тычки разные, задирается. Ему грызть лед надо, а не этими вещами заниматься. Я неменьший поклонник таланта Миши и очень хочу чтобы он больше на игре был сосредоточен. Очень за него болею, потому и спрос вдвойне. Нам нужно наскрести хотя бы две пары толковых защей, чтобы не стыдно было на крупных турнирах.
08:06
AndersenRUS
re maxcds Ему доверяют, достаточно того, что он появляся в оверйтайме. Но как Хедману не пасуют назад. При шведе идет пас назад, при нем играют сами, не доверяет ему команда еще, а ведь мог быть гол в последней атаке. Но про звездняк бред полный, откуда это пошло не пойму. От того что он в атаку лезет ? Так и Строльман лезет, просто мы за Михой следит чаще.
06:54
maxcds
И да! забыл про Сергачева... мои опасения по звездняку похоже подтверждаются. не надо было хвалить, буду ругать теперь. вальяжность, отсутствие агрессии в защите прослеживаются давненько, теперь еще добавились потери шайбы в своей зоне. вставьте на место голову парню.
06:48
AndersenRUS
Отличная игра, из тех от которой не отрываются. Атака в обе стороны и не поймешь кому отдать пальму... Вася и Прайс на месте. Сеграчев в атаке отлично, но в защите косячит, наверное по другому никак. Его фамилию буржуйские комментаторы замусолили, показывая шедевры прохода и косяки в обороне. Осадочек остался от булитов, хоть один то Тампа могла бы занести, помочь Васе, ан нет...
06:40
maxcds
Суперигра в хоккейной Мекке! Монтреал очень настроился на игру. Оно и понятно - маячило шестое поражение подряд. Кипер показали высочайший класс. Сейв Ценника в овертайме, случайный, не случайный, Палат не Палат, но точно в ТОП.
06:37