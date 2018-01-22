"Тампа-Бэй" потеряла Палата на неопределенный срок

Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, информирует Tampa Bay Times. Вместо него из АХЛ вызваны нападающие Мэттью Пека и Майкл Борнивал.

26-летний чешский форвард получил повреждение в матче с "Миннесотой" после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. Последний избежит дисциплинарного наказания, так как удар не был очень сильным.

В этом сезоне Палат провел 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.