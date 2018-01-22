"Тампа-Бэй" потеряла Палата на неопределенный срок

Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, информирует Tampa Bay Times. Вместо него из АХЛ вызваны нападающие Мэттью Пека и Майкл Борнивал.
26-летний чешский форвард получил повреждение в матче с "Миннесотой" после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. Последний избежит дисциплинарного наказания, так как удар не был очень сильным.
В этом сезоне Палат провел 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.
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Упёртый русский
Да, плохая новость. Палат - очень полезный игрок...
20:11
Michelangelo.ru
Может, кого из наших из фарма подымут?
20:09
PvsZ
Ну капец. Хедман в лазарете, Палат тоже... осталось ещё по классике, чтобы Стэммер сломался, и в плове опять ничего не светит. А как всё хорошо начиналось!
17:39