16:55 | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" потеряла Палата на неопределенный срок

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Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела, информирует Tampa Bay Times. Вместо него из АХЛ вызваны нападающие Мэттью Пека и Майкл Борнивал.

26-летний чешский форвард получил повреждение в матче с "Миннесотой" после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. Последний избежит дисциплинарного наказания, так как удар не был очень сильным.

В этом сезоне Палат провел 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Упёртый русский

Да, плохая новость. Палат - очень полезный игрок...

20:11

Michelangelo.ru

Может, кого из наших из фарма подымут?

20:09

PvsZ

Ну капец. Хедман в лазарете, Палат тоже... осталось ещё по классике, чтобы Стэммер сломался, и в плове опять ничего не светит. А как всё хорошо начиналось!

17:39