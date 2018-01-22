"Тампа-Бэй" потеряла Палата на 6-8 недель

Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат выбыл на 6-8 недель из-за травмы нижней части тела, информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что вместо него из АХЛ вызваны нападающие Мэттью Пека и Майкл Борнивал.
26-летний чешский форвард получил повреждение в матче с "Миннесотой" после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. Последний избежит дисциплинарного наказания, так как удар не был очень сильным.
В этом сезоне Палат провел 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.
Injury update: #TBLightning forward Ondrej Palat is out 6-8 weeks with a lower-body injury. pic.twitter.com/7NuNYQTnuI– Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 22 января 2018 г.
Материалы других СМИ
Долго наблюдал за идиотами на эт
2 месяца... может это венерическое...))
05:57
gibson
А расскажите пожалуйста что лечат 6-8 недель после удара клюшкой между ног?
03:06