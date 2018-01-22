23:57 22 января | Хоккей — НХЛ

"Тампа-Бэй" потеряла Палата на 6-8 недель

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Нападающий "Тампа-Бэй" Ондржей Палат выбыл на 6-8 недель из-за травмы нижней части тела, информирует пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что вместо него из АХЛ вызваны нападающие Мэттью Пека и Майкл Борнивал.

26-летний чешский форвард получил повреждение в матче с "Миннесотой" после колющего удара клюшкой между ног от Джареда Спаржона. Последний избежит дисциплинарного наказания, так как удар не был очень сильным.

В этом сезоне Палат провел 46 матчей и набрал 30 (14+16) очков.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

2 месяца... может это венерическое...))

05:57

gibson

А расскажите пожалуйста что лечат 6-8 недель после удара клюшкой между ног?

03:06