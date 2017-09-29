"Тампа-Бэй" отправила Волкова в фарм-клуб АХЛ

"Тампа-Бэй" отправила российского нападающего Александра Волкова в фарм-клуб АХЛ "Сиракьюз", информирует официальный сайт "Молний". 20-летний форвард на драфте НХЛ– 2017 года был выбран "Тампой" во втором раунде под общим 48-м номером.

Ранее он провел три предсезонных матча, в которых забросил две шайбы. В прошедшем сезоне Волков выступал в МХЛ за СКА-1946. В 16 матчах он набрал 11 (6+5) очков. Также на его счету 15 матчей в ВХЛ за "СКА-Нева", в которых он забросил три шайбы.